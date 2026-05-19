انجام ۳ ماموریت حوزه سرقت در استان سمنان؛ ۵ سارق دستگیر شدند

به گزارش خبرنگار مهر، سردار سید موسی حسینی غروب سه شنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی استان سمنان از انجام سه مأموریت پیرامون مقابله با سرقت در استان خبر داد و بیان کرد: ماحصل این رویدادها دستگیری پنج سارق بوده است.

وی از انهدام باند سرقت سیم و کابل مخابراتی در کالپوش میامی به عنوان مهمترین ماموریت پلیسی یاد کرد و ادامه داد: با گشت زنی هدفمند پلیس سه سارق حرفه ای را توانست دستگیر کند.

فرمانده انتظامی استان سمنان با اشاره به اینکه این سارقان شش فقره سرقت از این دست را در کارنامه خود داشتند، توضیح داد: با تکمیل پرونده متهمان به مراجع قضایی میامی معرفی شدند.

حسینی با اشاره به انجام ماموریت دیگری مبنی بر دستگیری سارق سیم و کابل مخابراتی در شهر سمنان، اظهار داشت: با تلاش کلانتری ۱۳ گلستان سارق همراه سیم و کابل سرقتی دستگیر و در تحقیقات فنی به ۱۳ فقره سرقت در سمنان اقرار کرده است.

وی از وقوع چند فقره سرقت در آرادان خبر داد و در توضیحات بیان کرد: با اقدامات فنی پلیس متهم ۴۲ ساله در مخفیگاه خود دستگیر و به هفت فقره سرقت لوازم و محتویات خودرو و منازل خالی از سکنه این شهر اعتراف داشته است.