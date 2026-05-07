دستگیری سارق منازل خالی از سکنه در سمنان؛ ۱۲ فقره سرقت کشف شد

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ عباس عرب صبح پنجشنبه در گفتگو با خبرنگاران به میزبانی فرماندهی انتظامی سمنان از وقوع چند فقره سرقت منازل مسکونی خالی از سکنه در شهر سمنان خبر داد و بیان کرد: در پی این رویداد بلافاصله اکیپ تحقیقاتی برای شناسایی سارق یا سارقان تشکیل شد.

وی با اشاره به اینکه ماموران کلانتری ۱۱ شهدا مأمور رسیدگی به این پرونده شدند، ادامه داد: پلیس با هوشیاری و تیزبینی در مدت زمان کوتاه موفق به شناسایی سارق این پرونده شد.

فرمانده انتظامی سمنان از دستگیری سارق طی عملیات ضربتی خبر داد و تصریح کرد: این متهم سابقه دار و داری اعتیاد به مواد مخدر بوده است.

عرب از ارجاع پرونده به مقامات قضایی خبر داد و در توضیحات اضافه کرد: متهم طی بازجویی به انجام ۱۲ فقره سرقت منازل مسکونی شهر سمنان اقرار داشته است.

وی اظهار داشت: برای تامین امنیت پایدار شهروندان این گونه گشت زنی های هدفمند در محلات مستعد سمنان ادامه دار خواهد بود.