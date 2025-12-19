عملیات ترمیم خط انتقال آب شرب سد سلمان‌ فارسی همچنان ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، سیاوش بدری گفت: خط انتقال آب شرب از سد سلمان فارسی به لارستان در کیلومتر سه روستای کهنویه شهرستان خنج دچار شکستگی شده است.

وی ادامه داد: بلافاصله پس از بروز این حادثه، تیم‌های عملیاتی شرکت آب و فاضلاب فارس برای ترمیم خط و بازگرداندن شرایط به حالت عادی وارد عمل شدند و تلاش‌ها برای رفع مشکل همچنان ادامه دارد.

مدیرعامل شرکت آب منطقه‌ای فارس با اشاره به وضعیت تأمین آب شهرهای منطقه افزود: در حال حاضر شهرهای لار و خنج از طریق چاه‌های آهکی تأمین آب می‌شوند و مشکلی از این بابت ندارند، اما شهر اوز با مشکل آب شرب مواجه شده است.

بدری تصریح کرد: متولی خط انتقال آب و همچنین آبرسانی موقت به شهر اوز، شرکت آب و فاضلاب فارس است و اقدامات لازم برای تأمین آب پایدار این شهر در دستور کار قرار دارد.