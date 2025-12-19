  1. استانها
  2. فارس
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۳:۱۹

سفیدپوش شدن کوه‌های اطراف شیراز

سفیدپوش شدن کوه‌های اطراف شیراز

شیراز-ادامه فعالیت سامانه بارشی طی ۱۲ساعت گذشته، کوه های اطراف کلان‌‎‌شهر شیراز را سفیدپوش کرد.

دریافت 16 MB
کد خبر 6694726

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها