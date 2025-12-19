  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۵۴

بخش آشپزی جشنواره اقوام

گرگان- در این فیلم، آیین پخت غذاهای محلی در بخش آشپزی جشنواره اقوام راه مشاهده می‌کنید.

