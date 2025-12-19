جشنواره اقوام گلستان، ویترین دیپلماسی فرهنگی ایران در آسیای میانه

به گزارش خبرنگار مهر، انوشیروان محسنی بندپی شامگاه جمعه در آئین اختتامیه هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام در نمایشگاه بینالمللی گرگان اظهار کرد: اگرچه جشنواره فرهنگ اقوام در ۱۶ دوره گذشته نیز با شکوه برگزار شده بود، اما حضور سفیران کشورهای آسیای میانه و برگزاری شبهای فرهنگی مشترک، کیفیت و جایگاه بینالمللی این دوره را به شکل محسوسی ارتقا داد.
وی با اشاره به حضور وزیر میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی در مراسم افتتاحیه و همراهی معاونان و مدیران کل وزارتخانه در طول برگزاری جشنواره افزود: این سطح از مشارکت مدیریتی نشاندهنده اهمیت راهبردی جشنواره فرهنگ اقوام بهعنوان یک رویداد ملی و فراملی است.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی با بیان اینکه ایران بهشت گمشده جهان محسوب میشود، گفت: بیش از ۳۰ قوم و خردهفرهنگ در ایران اسلامی زندگی میکنند و همزیستی آنها سرمایهای اجتماعی و ظرفیتی استراتژیک برای توسعه گردشگری به شمار میرود. گردشگری در حقیقت میراث زنده فرهنگ بومی است و میتواند زمینهساز گفتوگوی بینفرهنگی میان ملتها باشد.
محسنی بندپی تنوع محصولات گردشگری را یکی از مزیتهای برجسته جشنواره فرهنگ اقوام دانست و افزود: در این دوره، ۱۷۰ غرفه شامل صنایعدستی، غذاهای سنتی و سوغات اقوام مختلف کشور برپا شد که علاوه بر معرفی ظرفیتها، زمینه صادرات محصولات فرهنگی را نیز فراهم میکند. اجرای موسیقی اقوام نیز نقش مهمی در تقویت نشاط اجتماعی و تابآوری فرهنگی دارد.
وی با تأکید بر نقش فرهنگ بهعنوان پل ارتباطی میان ملتها افزود: حضور سفیران کشورهای آسیای میانه و برگزاری شبهای فرهنگی مشترک در این جشنواره، به تقویت دیپلماسی فرهنگی جمهوری اسلامی ایران کمک شایانی کرده است. گلستان نیز با میزبانی بیش از ۱۷ قوم و خردهفرهنگ، نمونهای کمنظیر از همزیستی مسالمتآمیز اقوام در کشور به شمار میرود.
معاون گردشگری وزارت میراثفرهنگی خاطرنشان کرد: برگزاری منظم، هدفمند و باکیفیت جشنواره فرهنگ اقوام در گلستان، این استان را به الگویی ملی در نمایش تنوع فرهنگی و آئینهای بومی تبدیل کرده است.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از تخصیص بیش از ۴۲ همت برای توسعه زیرساختهای گردشگری کشور در سال جاری خبر داد و گفت: پروژههای گردشگری با پیشرفت فیزیکی بالای ۷۰ درصد و هتلهای در حال ساخت با بیش از ۵۰ درصد پیشرفت، از تسهیلات بانکی ویژه بهرهمند شدهاند.
محسنی بندپی از تلاشهای شبانهروزی مدیرکل میراثفرهنگی، گردشگری و صنایعدستی گلستان و مجموعه همکاران این اداره کل در برگزاری مطلوب و باکیفیت جشنواره قدردانی کرد.
گفتنی است هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام از ۲۵ تا ۲۸ آذرماه ۱۴۰۴ در گرگان برگزار شد و آئین اختتامیه این رویداد همزمان با شب فرهنگی ایران و تاجیکستان به کار خود پایان داد.
