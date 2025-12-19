جشنواره اقوام گلستان، سکوی همگرایی فرهنگی ایران و تاجیکستان شد

به گزارش خبرنگار مهر، مراسم شب فرهنگی ایران و تاجیکستان در گرگان، پایانی بر هفدهمین جشنواره بینالمللی فرهنگ اقوام بود؛ رویدادی که به گفته سفیر تاجیکستان، توانست فرهنگ را به محور گفتوگوی ملتها و تعاملات فرامرزی تبدیل کند.
نظامالدین زاهدی با اشاره به حضور گسترده استانهای ایران و مشارکت کشورهای آسیای میانه در این جشنواره گفت: گردهمایی فرهنگها در گلستان، فرصت کمنظیری برای معرفی ظرفیتهای فرهنگی، صنایعدستی و جاذبههای گردشگری این استان فراهم کرده است.
وی افزود: مشارکت کشورهایی مانند تاجیکستان، قزاقستان و ازبکستان، جشنواره فرهنگ اقوام را از یک رویداد داخلی فراتر برده و به عرصهای برای تقویت پیوندهای تاریخی و فرهنگی منطقهای تبدیل کرده است.
سفیر تاجیکستان با تأکید بر شرایط پرچالش جهان امروز گفت: تجربه این جشنواره نشان داد که تنوع فرهنگی میتواند عامل انسجام و همدلی باشد و فرهنگ، مؤثرترین ابزار برای مقابله با شکافها و اختلافات میان ملتهاست.
زاهدی توسعه روابط با جمهوری اسلامی ایران را از اولویتهای سیاست خارجی تاجیکستان عنوان کرد و گفت: در سالهای اخیر، همکاریهای اقتصادی دو کشور رشد قابل توجهی داشته و افزایش مبادلات تجاری و گسترش پروازهای مستقیم، بیانگر روند رو به گسترش روابط دوجانبه است.
وی همچنین بر نقش مشترکات تاریخی و فرهنگی در توسعه دیپلماسی فرهنگی و گردشگری میان ایران و تاجیکستان تأکید کرد.
در ادامه این مراسم، دولت صفرزاده معاون وزیر فرهنگ تاجیکستان با اشاره به پیوندهای دیرینه دو ملت اظهار کرد: فرهنگ، هویت و روح ملتها را شکل میدهد و صیانت از ارزشهای فرهنگی، تضمینکننده تداوم دوستی و همکاری میان کشورهاست.
