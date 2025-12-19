امام جمعه تالش: تجربه تلخ صنایع چوب اسالم نباید در چوکا تکرار شود

به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام والمسلمین مجتبی نورزاد در خطبههای نماز جمعه این هفته با اشاره به بحثها و ابهامات پیرامون واگذاری شرکت چوکا اظهار کرد: خصوصیسازی صرفاً یک تصمیم اقتصادی نیست، بلکه موضوعی چندبعدی و عمیق است که مستقیماً با عدالتمحوری، رعایت حقالناس و امانتداری در بیتالمال گره خورده است.
وی با تأکید بر اینکه امنیت شغلی کارگران خط قرمز عدالت است، افزود: کارگرانی که سالها عمر و جوانی خود را پای این صنعت گذاشتهاند، صاحب حقاند و هر تصمیمی که بدون تضمین روشن، امنیت شغلی آنها را مخدوش کند، از منظر عدالت قابل دفاع نیست.
امام جمعه تالش با طرح پرسشهایی جدی درباره وضعیت فعلی چوکا گفت: چه کسانی، با چه انگیزهای و در کدام سطوح مدیریتی، این صنعت را در سالیان گذشته رها کردند، بهدرستی حمایت و مدیریت نکردند و آن را به نقطهای رساندند که امروز با شعار «احیای چوکا» سخن از واگذاری به بخش خصوصی به میان آمده است؟
وی با اشاره به بیاعتمادی مردم نسبت به وعدههای تکراری گذشته تصریح کرد: خلف وعدهها سبب شده مردم و کارگران نسبت به هر تصمیم و فرایندی بدبین شوند و این بیاعتمادی، قابل درک و موجه است.
حجتالاسلام والمسلمین نورزاد با تأکید بر اینکه اصلاح، مقدم بر واگذاری است، خاطرنشان کرد: اگر قرار است تصمیمی اتخاذ شود، باید هم تولید حفظ شود، هم کارگر بماند و هم منافع مردم منطقه تأمین گردد؛ در غیر این صورت، سناریوی تلخ «صنایع چوب اسالم» دوباره تکرار خواهد شد.
وی با یادآوری سرنوشت صنایع چوب اسالم افزود: صنعتی که روزگاری معیشت هزاران نفر را تأمین میکرد، امروز عملاً نابود شده و صرفاً نامی از آن باقی مانده است؛ این تجربه باید پیش از هر تصمیمی درباره چوکا بهدقت مطالعه و از آن عبرت گرفته شود.
امام جمعه تالش همچنین نسبت به خطر «کوچکسازی هدفمند» و فروش داراییها و املاک شرکت هشدار داد و پرسید: چه تضمینی وجود دارد که مولدسازی به سمت فروش زمینها و مملوکات ارزشمند چوکا نرود؟ چه تمهیدی اندیشیدهاید تا دچار مهندسی مرگ تدریجی این صنعت نشویم؟
وی در ادامه با انتقاد از گرانیهای افسارگسیخته و نفوذ مافیا در اقتصاد گفت: چقدر باید نظارتها ضعیف باشد که یک کالا در طول یک هفته سه بار گران شود؟
خطیب جمعه تالش با تأکید بر ضرورت مقابله با مافیا و سوءمدیریت اقتصادی بیان کرد: همانگونه که در عرصههای دفاعی به قدرت بازدارندگی رسیدهایم، با بهرهگیری از نخبگان اقتصادی و قطع دست ویژهخواران میتوان مشکلات معیشتی مردم را نیز حل کرد.
وی در پایان از دولت و مجلس خواست در تنظیم بازار و تأمین کالاهای اساسی جدیت بیشتری به خرج دهند و گفت: مردم همیشه برای نظام و کشور سنگ تمام گذاشتهاند؛ امروز نوبت مسئولان است که برای درمان دردهای این مردم مقاوم و ایثارگر، سنگ تمام بگذارند.
