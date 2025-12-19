امام جمعه زهک: صله رحم در شب یلدا فرصتی برای رفع کدورت هاست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام حیدرعلی راشکی ضمن سفارش به تقوای الهی اظهار داشت: همواره لازم است سخنان مقام معظم رهبری محور گفتگوها و جهتدهنده مباحث جامعه باشد.
امام جمعه زهک با اشاره به دیدار رهبر معظم انقلاب با مسئولان کنگره استان البرز گفت: حضرت آقا تأکید کردند باید ارزشهای دفاع مقدس را بهصورت هنرمندانه و عمیق به نسل جوان منتقل کرد، نه با احساسات زودگذر؛ بلکه با استفاده از ابزارهای روز و فناوریهای جدید.
وی تصریح کرد: انگیزههای معنوی و دینی رزمندگان دفاع مقدس، روحیه شوق لقاءالله و احساس تکلیف دینی، باید در نسل امروز احیا شود. جوانان، نوجوانان و مسئولان باید نسبت به کشور احساس مسئولیت داشته باشند و همان غیرت دفاع از خاک میهن را در وجود خود حفظ کنند.
حجت الاسلام راشکی با اشاره به بیانات رهبر انقلاب درباره مقابله با دشمن بیان کرد: تا زمانی که دشمنی دشمن پابرجاست، مذاکره بیمعناست؛ باید روحیه مقاومت و مقابله با دشمن حفظ شود.
وی در ادامه به مصاحبه وزیر امور خارجه روسیه، سرگئی لاوروف، با رسانه ملی اشاره کرد و گفت: نکته قابل توجه در صحبتهای وی همان موضوعی بود که سالهاست ایران بر آن تأکید دارد؛ محور شرارت امروز جهان، آمریکا و اروپا هستند. آمریکا دوران افول خود را آغاز کرده و قدرت از غرب به شرق در حال انتقال است، همان نکتهای که سالها پیش مقام معظم رهبری بیان فرمودند.
ضرورت حفظ سنتهای زیبای خانوادگی
امامجمعه زهک ضمن اشاره به فرا رسیدن شب یلدا، این مناسبت را فرصت ارزشمندی برای صلهرحم و پیوند خانوادگی دانست و ادامه داد: سنتهای زیبای خانوادگی را حفظ کنیم و اختلافها را کنار بگذاریم. خانوادهها باید حول محور بزرگان خود جمع شوند و با تقسیم مسئولیتها، بار اقتصادی را بر دوش یک نفر نگذارند. همچنین از کسبه خواست در این ایام انصاف را رعایت کنند تا مردم بتوانند با آرامش کالای مورد نیاز خود را تهیه کنند.
وی تأکید کرد: انصاف در معامله برکت میآورد و نباید منفعت شخصی جایگزین اخلاق و مروّت شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود از مردم خواست در این شبها از اقشار ضعیف غافل نشوند و افزود: کمک به نیازمندان، حتی در حد تهیه یک کیلو میوه برای خوشحالکردن کودکان خانوادههای محروم، موجب نزول برکت در زندگی انسان میشود.
ماه رجب فرصتی برای آرامش و کسب معنویت
حجتالاسلام راشکی در ادامه به فرارسیدن ماه مبارک رجب اشاره کرد و اظهار داشت: ماه رجب فرصتی برای ظرفیتسازی معنوی است و باید آن را غنیمت شمرد. وی از عموم مردم دعوت کرد در مراسمهای معنوی مانند اعتکاف ایامالبیض (۱۳، ۱۴ و ۱۵ رجب) شرکت کنند و گفت: دعا در شبهای ماه رجب، بهویژه در لیلهالرغائب، اثر فراوانی در آرامش و معنویت جامعه دارد.
وی همچنین ولادت امام محمد باقر (ع) و شهادت امام هادی (ع) را از مناسبتهای ارزشمند ماه رجب برشمرد و افزود: باید این ایام را با برگزاری مراسمات باشکوه و مناسب گرامی داشت.
امام جمعه زهک در پایان ضمن گرامیداشت روز راهداری و حملونقل و روز ثبتاحوال، از تلاشهای تمامی کارکنان این حوزهها تقدیر کرد و گفت همه ما باید بهگونهای عمل کنیم که رضایت پروردگار حاصل شود و زندگیمان بر مدار تقوا و اخلاق باشد.
