قزوین پایلوت موفق کشور در هوشمندسازی خدمات ثبت احوال است

به گزارش خبرنگار مهر، ستاره علیخانی یکشنبه در جمع اصحاب رسانه با اشاره به اجرای موفق پروژههای الکترونیکی ثبت احوال اظهار کرد: از آذرماه سال گذشته، استان قزوین به عنوان پایلوت اجرای برخی پروژههای ملی ثبت احوال انتخاب شد که با همکاری دستگاهها، نتایج بسیار مثبتی به همراه داشت و بسیاری از مشکلات استانها از طریق این تجربه برطرف شد.
وی با بیان اینکه ثبت احوال مرجع چهار واقعه حیاتی ولادت، فوت، ازدواج و طلاق است، افزود: در حال حاضر اطلاعات هویتی افراد در کمتر از یک روز بهروزرسانی میشود و حتی در صورت وقوع ازدواج، طلاق، ولادت یا فوت، بدون درخواست شخص نیز امکان بروزرسانی اطلاعات وجود دارد.
معاون ثبتی ادارهکل ثبت احوال استان قزوین تأکید کرد: در موضوعاتی مانند انحصار وراثت و یارانهها، هیچ نیازی به مراجعه حضوری شهروندان نیست و تمامی درخواستها به صورت الکترونیکی از طریق سامانه ثبت احوال انجام میشود؛ تنها استثنا، تغییر سرپرست خانوار است که به دلیل ماهیت قضائی، نیازمند حکم دادگاه است.
علیخانی از الکترونیکی شدن کامل فرآیند ثبت ولادت خبر داد و گفت: امروز بیمارستانها و زایشگاهها اطلاعات تولد نوزاد را مستقیماً در سامانه ثبت میکنند و این اقدام، علاوه بر جلوگیری از جعل و سوءاستفاده، مانع محروم شدن نوزادان از حقوق شهروندی میشود.
وی همچنین با اشاره به ارائه خدمات هویتی به ایرانیان مقیم خارج از کشور افزود: خروج از کشور مانعی برای دریافت خدمات ثبت احوال نیست و بسیاری از گواهیها از جمله وضعیت تأهل و وفات، به صورت برخط قابل دریافت است.
معاون ثبتی ثبت احوال قزوین از اجرای پروژه الکترونیکی صدور گواهی فوت در سال جاری خبر داد و گفت: این خدمت نیز به تازگی فعال شده و شهروندان میتوانند بدون مراجعه حضوری، گواهی فوت را از طریق سامانه دریافت کنند.
علیخانی با اشاره به تعیین تکلیف اسناد قدیمی ثبت احوال اظهار کرد: در گذشته به دلیل ثبت ولادتها در منازل و عدم ثبت برخی فوتها، اسنادی بلااستفاده باقی مانده بود که میتوانست زمینه سوءاستفاده را فراهم کند؛ خوشبختانه این اسناد با ارتباطگیری با خانوادهها تعیین تکلیف شد و استان قزوین در اجرای این پروژه جزو استانهای موفق کشور است.
وی در پایان خاطرنشان کرد: درگاه واحد ارائه خدمات ثبت احوال، «میز خدمت الکترونیک» در سایت سازمان ثبت احوال است و تمامی خدمات برخط و الکترونیکی برای سهولت دسترسی شهروندان در این سامانه تجمیع شده است.
