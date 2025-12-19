به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلیل شریفی نیا در خطبه‌های آخرین نماز جمعه آذرماه ۱۴۰۴ آرادان در مسجد صاحب‌الزمان (عج) ضمن گرامی داشت یاد مرحوم آیت الله سید محمد شاهچراغی بیان کرد: ایشان چه در کسوت نمایندگی ولی فقیه در استان سمنان و چه عضو خبرگان رهبری همواره مایه خبر و برکات و خدمات شایان برای مردم استان سمنان و ایران اسلامی و جهان اسلام بودند.

وی با بیان اینکه مردم قدرشناس استان سمنان با حضور پرشور و گسترده در مراسم تشییع پیکر این عالم ربانی از خدمات شایسته ایشان بعد از شش دهه، قدردانی کردند، افزود: حضور مردم در این سرمای روزهای اخیر با این حجم گسترده، نشان داد که نقشه‌های دشمنان برای القای فاصله بین مردم و روحانیت نقش بر آب است.

امام جمعه شریفی نیا با بیان اینکه مردم استان سمنان همواره قدرشناس روحانیت مردمی، خدوم و دلسوز و ساده زیست بوده و خواهند بود، گفت: امروز باید دستگاه‌های فرهنگی ما سیره مرحوم آیت الله شاهچراغی را به خصوص برای نسل جوان جامعه تبیین کنند.

شریفی نیا در ادامه یلدا را روز پیوند خویشان و اقوام به خصوص تکریم بزرگ‌ترها دانست و ابراز کرد: اسلام هیچ مخالفتی با رسوم خوب ندارد همانطور که عید نوروز را اسلام تائید می‌کند و حتی علمای دین اهمیت هم به صله‌رحم می‌دهند.

وی با بیان اینکه دیدار بزرگان، اقوام و بستگان بسیار رسم خوبی است و مردم ما هم آن را گرامی می‌دارند، افزود: درست است که امسال به خصوص خوراکی‌هایی مانند آجیل با افزایش قیمت زیادی روبرو شده اما می‌توان با صرفه‌جویی و خرید کمتر، اصل و هدف این نوع مراسم را گرامی داشت.

امام جمعه شریفی نیا با بیان اینکه اصل یلدا به دورهم بودن و صله‌رحم و شاد بودن است نه خورد و خوراک گران قیمت، گفت: مسئولان باید تلاش کنند که جلوی گرانی‌ها را بگیرند و مردم هم باید تلاش کنند که صرفه‌جویی را در دستور کار قرار دهند.