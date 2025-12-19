امام جمعه میامی: امضای مکانیسم ماشه خیانت بزرگ به منافع ملی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمد عزیزی ظهر آدینه در خطبههای نماز جمعه این هفته میامی در محل مسجد جامع از امضا مکانیسم ماشه توسط وزیر امور خارجه وقت ابراز گلایه کرد و گفت: این خیانت بزرگ به منافع کشور محسوب میشود که آثار آن همچنان قابل مشاهده است.
وی با تاکید بر اینکه اروپا و آمریکا منشأ بی ثباتی در جهان هستند، افزود: برای رفع گرههای مشکلات خودشان به سمت تحریم و فشار برای مصادره اموال دیگر کشورها روی آوردند.
امام جمعه میامی با اشاره به اینکه ایران به سمت قلههای پیشرفت در حال حرکت است، ابراز داشت: این در شرایطی که آمریکا مراحل رو به زوال را طی میکند.
عزیزی خواستار ایجاد آرایش جنگی در برابر جنگ رسانهای دشمن شد و تصریح کرد: امروز جنگ بزرگ نه در ابزارهای نظامی بلکه در حوزه تبلیغاتی و رسانهای برای تسخیر ذهن جوانان است لذا در برابر این هجمهها باید با شناخت نقاط ضعف دشمن فعالانه وارد میدان شد و آرایش جنگی گرفت.
وی با تاکید بر اینکه از نگاه سطحی بر برخی برنامهها پیرامون شهدا که تنها به عکس و جنبههای ویترینی اکتفا شود، باید پرهیز کرد، گفت: باید همان طور که شأن شهدا اقتضا دارد مراسمها فاخر، عمیق و تأثیر گذار برگزار شود.
