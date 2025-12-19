علیمرادی: مسئولین باید برای حل مشکلات کشور و مهار گرانی تدبیر کنند

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام امان الله علیمرادی، در خطبه‌های نماز جمعه این هفته کرمان که در محل مصلی امام علی (ع) این شهر برگزار شد با تأکید بر اینکه مسئولین باید برای حل مشکلات کشور و مهار گرانی تدبیر کنند گفت: گرانی، در حالی مردم را به ستوه آورده که قابل مدیریت است و مسئولین تدبیر کنند که مردم دارای یک زندگی با کرامت، شرافت و با عزت باشند.

وی افزود: این روزها به جهت نزول رحمت الهی، روزهای ویژه و مبارکی است که باید مراقب باشیم این نعمت بزرگ کفران نشود، هدر نرود و اسراف نکنیم.

وی ادامه داد: باید با همه فکر، اندیشه و روح ناقص و ضعیفی که داریم شاکر این نعمت بزرگ و شکر گزار همه نعمت‌های الهی باشیم.

حجت‌الاسلام علیمرادی گفت: کفران نعمت بسیار خطرناک است، لذا اینکه خداوند به ما نظر رحمت داشت، به ما الهام می‌کند که در همه مشکلات باید به درگاه او تضرع و زاری کنیم و از او کمک بخواهیم تا همه امور این ملت و مسلمین را اصلاح و اسباب رفع همه مشکلات این کشور را فراهم کند.

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به فرا رسیدن ششمین سالگرد شهادت شهید سلیمانی تصریح کرد: مراسم سالگرد آن شهید عزیز باید گویای ارزش‌هایی چون اعتقاد به معارف اهل بیت، پیروی از اهل بیت، دلبستگی و پیروی از امام راحل و پیروی از مقام معظم رهبری و… باشد که یک عمر برای آنها مجاهدت کرد و همه را در عمل نشان داد.

علیمرادی، افزود: شهید سلیمانی چهره اسلام را به جهان معرفی کرد و نشان داد که اسلام؛ عزت، کرامت، صفا، خیرخواهی و ایستادگی در برابر قلدران و جباران و زورگویان است.

وی همچنین با اشاره به سالروز شهادت آیت‌الله مفتح و روز وحدت حوزه و دانشگاه گفت: این روحانی روشنفکر، زمان‌شناس و شخصیتی که ارتباط وثیقی با نسل جوان دانش‌آموز و دانشجو داشت؛ حلقه وصل حوزه و دانشگاه هم بود که خدا پاداش او را با شهادت داد.

وی ادامه داد: حوزه، متولی علم دین و اخلاق و دانشگاه، متولی علوم مربوط به سایر نیازهای جامعه است و این دو بازوی اعتلا و ارتقا امور کشور هستند.

خطیب موقت جمعه کرمان با اشاره به حادثه ۲۴ آذر سال ۱۳۵۷ در کرمان که منجر به شهادت شهیدان دادبین، حسینی، نامجو و مهدوی در مسجد جامع شد افزود: مردم کرمان در آن روز به مناسبت هفتم شهید طلبه حسن توکلی در مسجد تجمع کرده و آماده راهپیمایی بودند که مزدوران شاه درگیری ایجاد کردند و این واقعه شأن دینی و انقلابی مردم کرمان را در تاریخ انقلاب و تاریخ ایران ثبت می‌کند.