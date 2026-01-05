به گزارش خبرنگار مهر، محمدعلی طالبی، عصر دوشنبه در پنجمین جلسه ستاد تنظیم بازار استان کرمان گفت: اجرای آئیننامه «تأمین امنیت غذایی و حمایت معیشتی خانوارها» آغاز شده و در این آئیننامه، ارز ترجیحی برخی اقلام وارداتی حذف و تأمین ارز از طریق تالار دوم بانک مرکزی و بهصورت توافقی پیشبینی شده است.
وی افزود: تمرکز این آئیننامه بیشتر بر نهادههای دامی و اقلام مرتبط با امنیت غذایی است و هدف اصلی آن انتقال یارانه دولت از زنجیره واردات به زنجیره مصرفکنندگان نهایی است.
طالبی، با اشاره به پرداخت یارانه مستقیم به خانوارها اظهار کرد: بر اساس این آئیننامه، یارانه بهصورت کالابرگ الکترونیکی و واریز نقدی انجام میشود و ماهانه یک میلیون تومان به ازای هر نفر به حساب سرپرست خانوار واریز خواهد شد. همچنین در صورت افزایش بیش از پیشبینی قیمتها، امکان افزایش این مبلغ در آئیننامه لحاظ شده است.
استاندار کرمان، بیان کرد: فشار بر منابع ارزی کشور، تأمین ارز ترجیحی را با محدودیت مواجه کرده بود و این موضوع در ماههای اخیر مشکلاتی را برای تولیدکنندگان پروتئینی و برخی کارخانههای مواد غذایی ایجاد کرده بود، اما در تالار دوم بانک مرکزی امکان تأمین ارز فراهم شده و واردات برخی اقلام تسهیل شده است.
وی ادامه داد: حمایت از تولید داخلی از دیگر اهداف این آئیننامه است و با افزایش قیمت واردات، زمینه برای صرفه اقتصادی تولید داخلی برخی اقلام فراهم میشود که این موضوع بهویژه برای استان کرمان با ظرفیتهای کشاورزی و دامی؛ اهمیت دارد.
طالبی، همچنین به پیشبینی اعطای تسهیلات، بهویژه سرمایه در گردش، در قالب این آئیننامه اشاره کرد و گفت: این تسهیلات با حمایت بانک مرکزی و بانکهای عامل برای حمایت از تولید و رونق کسبوکارها در نظر گرفته شده است.
استاندار کرمان نظارت بر بازار را از مهمترین بخشهای اجرای این آئیننامه دانست و افزود: در مقطع ابتدایی اجرای طرح، نظارت جدی دستگاههای مسئول ضروری است تا از تأثیرگذاری این آئیننامه بر سایر اقلام غیرمرتبط جلوگیری شود و افزایش قیمتها صرفاً در چارچوب مصوبات ستاد تنظیم بازار انجام گیرد.
وی گفت: در آئیننامه این طرح، کمیته ناظر برای رصد بازار، مقابله با احتکار و برخورد با هرگونه اختلال یا کمکاری پیشبینی شده است.
طالبی، از برگزاری جلسه ستاد تنظیم بازار کشور برای بررسی سازوکارهای اجرایی آئیننامه خبر داد و اظهار کرد: استان کرمان با هماهنگی اعضای ستاد تنظیم بازار، اجرای این آئیننامه را دنبال خواهد کرد.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان نیز در این جلسه گفت: در راستای تنظیم بازار و تأمین پایدار برنج در استان کرمان، بخشی از برنج هندی وارد استان شده و با قیمت مصوب تنظیم بازار در سراسر استان توزیع خواهد شد.
غلامرضا سالاری، افزود: با همکاری دستگاههای اجرایی، جهاد کشاورزی و شبکههای توزیع صنفی و روستایی، این برنجها با همان قیمت مصوب تنظیم بازار و با حداکثر سود ۸ درصدی در اختیار مصرفکنندگان قرار میگیرد تا از هرگونه افزایش قیمت و التهاب در بازار جلوگیری شود.
معاون هماهنگی امور اقتصادی استاندار کرمان تاکید کرد: قیمت برنج در قالب طرح تنظیم بازار استان تعیین و بر این اساس، قیمت مصرفکننده نهایی برنج ۱۴۷ هزار و ۵۰۰ تومان و قیمت تحویل به عمدهفروشان ۱۳۶ هزار تومان اعلام شده که این نرخها در چارچوب مصوبات کارگروه تنظیم بازار و با حداکثر سود مجاز تعیین شدهاند.
سالاری، افزود: به سازمان جهاد کشاورزی و سازمان صنعت، معدن و تجارت مأموریت داده شده است که هرکدام در حوزه مسئولیت خود، گزارش کاملی از وضعیت بازار، کمبودها و مشکلات احتمالی را حداکثر تا ۲۴ ساعت آینده ارائه دهند و پیشبینی لازم درباره کالاهایی که ممکن است تحتتأثیر قرار بگیرند، انجام شود.
معاون استاندار کرمان همچنین بر تشدید نظارتها تأکید کرد و گفت: با همکاری بسیج اصناف، تعزیرات حکومتی و دستگاههای نظارتی، کنترل انبارها افزایش مییابد و تعزیرات موظف است نظارتها را حداقل تا ساعت ۲۲ ادامه دهد.
وی افزود: همچنین سازمان صمت باید موجودی کالاها را بهصورت مستمر در سامانه جامع انبارها ثبت و اعلام کند تا با هرگونه احتکار، اخفا یا امتناع از عرضه برخورد جدی صورت گیرد.
نظر شما