محمودی: گرانی کالا در کنگان در مقایسه با دیگر شهرها قابل قبول نیست

به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام محمود محمودی در نماز جمعه کنگان با اشاره به گرانیهای افسار گسیخته در کشور گفت: یکی از راهکارهای مهار گرانی در مناطق مرزنشین فعال کردن تعاونیهای مرزی است.
وی افزود: در دهه ۶۰ فعالیت تعاونیهای مرزی در بنادری مانند کنگان در حوزه صادرات و واردات در زندگی مردم اثرگذار بوده که لازم است این تعاونیها در شرایط کنونی بیش از پیش فعال شوند.
خطیب جمعه کنگان در خصوص گرانیها تاکید کرد: قوای سه گانه برای مهار گرانیها در کشور اقدامی عملی و سریع انجام دهند. خود مردم نیز به همدیگر رحم کنند و از گرانفروشی اجتناب کنند و شهروندان از کاسبهای گرانفروش خرید نکنند.
وی بر لزوم تشدید نظارت و بازرسیها در حوزه بازار و جلسات ستاد تنظیم بازار تاکید کرد و با اظهار گلایه از بالا بودن قیمت کالا در کنگان عنوان داشت: گرانی برخی کالاها در کنگان نسبت به شهرهای مجاور بیشتر است و این پذیرفتنی نیست.
محمودی با اشاره به گلایه مندی مردم از وضعیت نان در کنگان گفت: شهروندان از وضعیت کمی و کیفی نان در برخی نانواییها گلایه مندند که نیاز است دستگاههای مسئول ورود جدی و نظارت بیشتری داشته باشند.
وی با تبریک حلول ماه رجب و بیان فضائل و مناقب این ماه گفت: ماه رجب فرصتی مغتنم برای تهذیب نفس و فرصتی برای آشتی با خدا است. رجب، شعبان و رمضان فرصتی برای تمرین بندگی و آماده شدن برای ضیافت الهی است.
محمودی با استناد به احادیث و روایات در خصوص عظمت ماه رجب، روزه داری در آن و درک شبهایی مانند لیله الرغائب اظهار نمود: در طول سال احیای ۴ شب سفارش شده که یکی از آن شبها شب اول ماه رجب است.
وی با استناد به زیبا فرمایشی از آقا امام هادی علیه السّلام گفت: به فرموده حضرت دنیا به منزله یک بازار است که عدهای در آن سود میبرند و عدهای هم خسران و ضرر میکنند
خطیب جمعه کنگان با تبریک میلاد آقا امام محمد باقر علیه السّلام و بیان سیره آن حضرت عنوان کرد: راوی میگوید وقتی نگاه حضرت به خانه خدا افتاد اشک از چشمان حضرت جاری شد وقتی از آن حضرت سوال کردم و خواستم مانع شوم، حضرت در جواب فرمود وای بر تو، چرا گریه نکنم شاید خدا با نگاه رحمت به من نظر کند و امام صادق علیهالسلام میفرمود " پدرم بسیار یاد خدا میکرد.
لزوم انتقال هنرمندانه ارزشهای دفاع مقدس
محمودی با تشریح بیانات اخیر رهبری معظم انقلاب در دیدار با مداحان، بیان نمود: معظم له با بیان اینکه جنگ امروز جنگ رسانهای است بر لزوم آرایش جنگی در برابر دشمن و ایفای نقش در این زمینه تاکید کردند.
وی با تبیین فرمایشات ایشان در دیدار با اعضای کنگره شهدای البرز گفت: انتقال هنرمندانه ارزشهای دفاع مقدس به نسل نوجوان و جوان، شناسایی و تبیین انگیزههای واقعی شهدا، زنده نگه داشتن روحیه شهادت طلبی و مسئولیت پذیری در جامعه، اعتماد به نسل جوان و نیز پرهیز از نگاه تشریفاتی و گزارشی به کنگرهها و بزرگداشتها از مهمترین مطالبات رهبری در این دیدار بود.
امام جمعه کنگان با نکوداشت یاد و خاطره شهید تندگویان اظهار نمود: شهید محمدجواد تندگویان در دوران کوتاه وزارت نفت گامهای بلندی برای اعتلای این وزارتخانه برداشت و آن مرد بزرگ و الهی ایثار زیادی در مسیر تحقق انقلاب و دفاع از اصول و ارزشها و آرمانها انجام و در این مسیر با شهادت اجر خود را از خدای سبحان گرفت.
محمودی با تبیین نقش رهبری معظم انقلاب و فرماندهی کل قوا در چند دهه اخیر بویژه در دوران جنگ ۱۲ روزه و با بیان اینکه همه باید شاکر نعمت بزرگ ولی فقیه زمان باشیم، گفت: تدابیر حکیمانه رهبری معظم انقلاب و فرماندهی معظم کل قوا توانست کشور را بیمه و در جنگ ۱۲ روزه به پیروزی برساند.
وی با تاکید بر ضرورت تلاش برای پیروزی بر دشمن داخلی و خارجی در جنگ تبلیغاتی و رسانهای و اقتصادی، افزود: به شکرانه همین تدابیر و وحدت و همدلی در کشور و نیز آمادگی دفاعی نیروهای مسلح و مقتدر کشور امروز قویتر از قبل شده ایم، موشکهای جدید را جایگزین، نقاط ضعف را اصلاح و آماده ایم قویتر از همیشه در برابر هر متجاوزی بایستیم و آن را سر جای خود بنشانیم.
خطیب جمعه کنگان با اشاره به شب یلدا و بیان احادیثی در خصوص صله رحم و اهمیت مهمانی و مهمان نوازی در آموزههای دینی بیان کرد: همه تلاش کنند شب یلدا را به شب ترویج فرهنگ میهمانی و پیوند با خویشان تبدیل کنند.
محمودی در پایان با شکرگذاری به درگاه ایزد منان به دلیل نزول باران رحمت، از تلاش همه دستگاهها و ستاد مدیریت بحران شهرستان کنگان در بارندگیهای اخیر قدردانی کرد.
