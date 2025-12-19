به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام حسن مصلح در نماز جمعه برازجان با اشاره به معیارهای دینداری اظهار کرد: محبت و دشمنی در راه خدا یکی از معیارها است. محبت و بغض، از حالات مشترک میان انسانها و حیوانات است اما انسان، با تربیت الهی، میتواند محبت و دشمنی خود را بر اساس ایمان و عقل تنظیم کند.
وی ایمان را محکمترین دستگیره دانست و ادامه داد: ایمان، فقط عبادت نیست؛ بلکه موضعگیری قلبی و اجتماعی در مسیر حق و باطل نیز بخشی از ایمان است.
امام جمعه دشتستان با اشاره به زیست عفیفانه پس از تشکیل خانواده تاکید کرد: عفت، تنها شرط آغاز زندگی مشترک نیست؛ بلکه استمرار آن، ضامن بقای خانواده و سلامت جامعه است.
وی با بیان اینکه ستون خانواده، اعتماد است خاطرنشان کرد: زن و شوهر با پایبندی به پاکدامنی، این اعتماد را استوار میسازند و وفاداری متقابل را تقویت میکنند. در چنین فضایی، مودت و رحمت الهی شکوفا میشود.
مصلح با اشاره به اهمیت تربیت نسل صالح اضافه کرد: خانواده عفیف، بوستانی پاک برای پرورش فرزندان است. در این محیط، کودکان فضیلتهایی چون وفاداری و عفت را در عمل میآموزند و به نسل صالحی تبدیل میشوند که همچون شجره طیبه ثمرات شیرین خود را عرضه میکند.
درهای رحمت الهی در ماه رجب گشوده میشود
وی با اشاره به حلول ماه رجب تصریح کرد: ماه رجب، ماهی است که درهای رحمت الهی بر بندگان گشوده میشود؛ ماهی که فرصت بندگی، توبه و بازگشت به سوی پروردگار را فراهم میسازد. در این ماه شریف، دلها به نور عبادت روشن میشود و اعمال نیک، پاداشی مضاعف مییابد.
امام جمعه دشتستان با تبریک ولادت امام محمد باقر علیهالسلام افزود: امام باقر علیهالسلام، نمونهای کامل از جهادتبیین، عبادت و دانش بود؛ و زندگی ایشان، الگویی برای هر مؤمن در مسیر بندگی و رشد معنوی است.
وی با تسلیت شهادت امام علی النقی الهادی علیهالسلام اظهار کرد: آن حضرت عمر شریف خود را در مسیر هدایت امت، نشر معارف الهی و دفاع از حق سپری کرد و با زهد، علم و تقوا، چراغی فروزان برای شیعیان و همه مسلمانان بود و در برابر فشارها و سختیهای دوران، صبر و استقامت را به ما آموخت.
مصلح با تبریک میلاد حضرت عیسی مسیح علیهالسلام اضافه کرد: چهارم رجب و چهارم دی، سالروز میلاد یکی از بزرگترین پیامبران الهی است؛ حضرت عیسی مسیح علیهالسلام، که خداوند او را به عنوان نشانهای از رحمت و قدرت خویش به عالمیان عطا فرمود.
اعتکاف فرصتی نورانی است
وی با اشاره به اهمیت اعتکاف و دعوت به حضور تصریح کرد: اعتکاف، فرصتی نورانی برای خلوت با خدا، پالایش دلها و بازنگری در مسیر زندگی است. این سنت الهی، مدرسهای برای خودسازی، تقوا و انس با قرآن به شمار میآید.
امام جمعه دشتستان ادامه داد: جوانان و نوجوانان دانشآموزان و دانشجویان عزیز! حضور شما در اعتکاف، سرمایهای برای آینده است. در این ایام، دلهایتان با نور عبادت روشن میشود و مسیر زندگیتان با هدایت الهی استوار میگردد.
وی با تاکید بر ضرورت بهرهگیری از نزول رحمت الهی در مدیریت آب افزود: بارش باران، نشانهای از رحمت الهی و فرصتی بزرگ برای آبادانی سرزمینها است. این نزول رحمت، تنها نعمتی طبیعی نیست؛ بلکه مسئولیتی الهی است که باید با تدبیر و برنامه ریزی درست از آن بهره برد.
مصلح گفت: شهرستان دشتستان با اقلیم خاص خود نیازمند توجه جدی به ذخیرهسازی آبهای سطحی و اجرای طرحهای آبخیزداری است. توسعه سدهای بتونی و خاکی و مدیریت صحیح منابع آبی، نه تنها مانع هدر رفت این نعمت الهی میشود، بلکه زمینه ساز آبادانی، کشاورزی پایدار و رفاه مردم خواهد بود.
وی با بیان اینکه نباید از فرصت نزول رحمت الهی غفلت کنیم افزود: مسئولان و مردم باید دست در دست هم دهند تا با برنامهریزی دقیق، ذخیرهسازی آب و توسعه طرحهای آبخیزداری، آیندهای روشن برای دشتستان و نسلهای آینده رقم بخورد.
