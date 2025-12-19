امام جمعه بوشهر: کالاهای اساسی با قیمت مناسب در اختیار مردم قرار گیرد

به گزارش خبرنگار مهر، آیت‌الله غلامعلی صفایی بوشهری در نماز جمعه بوشهر با اشاره به خطر نفاق در جامعه اظهار کرد: منافق زبانش با قلبش یکی نیست و در ظاهر همراه و در باطن معارض است.

وی با اشاره به اینکه منافقان در بزنگاه‌های حساس ماهیت واقعی خود را آشکار می‌کنند افزود: چنین افرادی با فریب جامعه ایمانی، آسیب‌های جدی به پیکره اجتماع وارد می‌سازند.

امام جمعه بوشهر با بیان اینکه خطر جریان نفاق از دشمنان آشکار، عمیق‌تر و ویران‌گرتر است، تصریح کرد: منافق با ظاهری همسو و باطنی معارض، در مقاطع حساس بیشترین ضربه را وارد می‌کند.

وی با بیان اینکه بصیرت، وحدت و پایبندی به ارزش‌های ایمانی، راهبرد اصلی خنثی‌سازی نفاق است خاطرنشان کرد: جامعه مؤمنان باید هوشیار باشند تا در شرایط پس از بحران‌ها و فشارها، فریب شعارهای ظاهرپسند اما باطن‌فریب را نخورند.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با اشاره به بارندگی‌ها و طوفان‌های اخیر، از مسئولان خواست هرچه سریع‌تر نسبت به جبران خسارت‌های عمومی و خصوصی اقدام کنند.

امام جمعه بوشهر با تأکید بر جایگاه ویژه استان‌های مرزی گفت: ما یک استان مرزی هستیم؛ استان‌های مرزی همان‌طور که شرایط خاص، حساسیت‌ها و چالش‌های ویژه خود را دارند و همواره در معرض تهدید و عملیات بیگانگان قرار می‌گیرند، باید از مزایای خاص نیز برخوردار باشند.

وی با اشاره به مشکلات معیشتی مردم افزود: در شرایطی که اوضاع معیشت مردم چندان مناسب نیست، باید از فرصت مرزی بودن استفاده شود تا کالاهای اساسی و مورد نیاز زندگی مردم، که نقش مهم و تعیین‌کننده‌ای در معیشت خانوارها دارد، به شکل ارزان‌تر تهیه و در اختیار مردم قرار گیرد.

نماینده ولی فقیه در استان بوشهر با تأکید بر ضرورت تدبیر ویژه مسئولان تصریح کرد: این موضوع راهکارهای خاص خود را می‌طلبد و انتظار می‌رود مسئولان با همت و برنامه‌ریزی ویژه، در این شرایط خاص تصمیمات مؤثر اتخاذ کنند تا مردم استان بوشهر از این امتیازات بهره‌مند شوند.

امام جمعه بوشهر خاطرنشان کرد: شایسته نیست قیمت اقلام اساسی، مانند یک کیسه برنج، در استان بوشهر با سایر نقاط کشور یکسان باشد؛ باید این کالاها با قیمت ارزان‌تر تهیه و با حذف یا کاهش عوارض و هزینه‌هایی که موجب گرانی می‌شود، به دست مردم برسد.

صفایی بوشهری با اشاره به وفاداری مردم استان بوشهر به انقلاب و مقام معظم رهبری گفت: مردم این استان مردمانی امتحان داده و پیشگام در همه عرصه‌های خدمت به انقلاب هستند و در همه سختی‌ها پای انقلاب و ارزش‌ها ایستاده‌اند؛ امروز نوبت مسئولان است که پای مردم باشند و با تصمیمات درست، شرایط زندگی آن‌ها را بهبود بخشند.

آرایش جنگی دشمن امروز یک آرایش رسانه‌ای است

وی با اشاره به بیانات اخیر مقام معظم رهبری در دیدار دست‌اندرکاران کنگره شهدای استان البرز، گفت: رهبر انقلاب بر انتقال انگیزه‌ها، ارزش‌ها و روحیه دوران دفاع مقدس به نسل جوان تأکید کردند.

وی افزود: همان انگیزه‌ها و روحیه‌ها بود که باعث پیروزی ملت ایران در برابر تجاوز همه‌جانبه دشمنان شد و امروز نیز هر فردی در خانه، محل کار و محیط زندگی خود باید این ارزش‌ها را ترویج دهد و از آن غفلت نکند.

امام جمعه بوشهر ادامه داد: رهبر انقلاب استفاده هنرمندانه از امکانات پیشرفته رسانه‌ای را ضروری دانستند و فرمودند با وجود سختی‌ها و مشکلات اقتصادی، نقاط مثبت قابل توجهی در کشور وجود دارد و همه باید کمک کنند تا کشور از شرایط کنونی عبور کرده و به وضعیت شایسته برسد.

خطیب نماز جمعه بوشهر با اشاره به دیدار رهبر انقلاب با مداحان اهل بیت (ع) گفت: به تصریح معظم‌له، آرایش جنگی دشمن امروز یک آرایش رسانه‌ای است و جبهه انقلاب نیز باید آرایش مقاومت خود را متناسب با این نوع عملیات طراحی کند.

عضو مجلس خبرگان رهبری تأکید کرد: حضور هوشمندانه و هنرمندانه در عرصه رسانه، تبلیغات و ارائه گفتمان انقلاب در سطح ملی و جهانی یک ضرورت انکارناپذیر است.

صفایی بوشهری از برگزارکنندگان جشنواره علامه بلادی برازجانی و روحانیت استان بوشهر قدردانی کرد و گفت: روحانیت استان بوشهر در طول تاریخ، نقشی بی‌بدیل در مقاومت در برابر استعمار ایفا کرده است.

وی با اشاره به علمای مجاهدی چون علامه بلادی، سیدعلی‌نقی دشتی و سیدمرتضی اهرمی افزود: این بزرگان حکم وجوب دفاع دادند و مردم نیز با سرداران چون رئیسعلی دلواری و دیگر رزمندگان، اجازه ندادند استان بوشهر زیر چکمه بیگانگان قرار گیرد.