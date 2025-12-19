امام جمعه محمدیه: شب یلدا فرصتی برای صله‌ رحم و همدلی خانوادگی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید بهاءالدین آقاحسینی در خطبه‌های نماز جمعه این هفته با گرامیداشت مقام حضرت فاطمه زهرا (س) اظهار کرد: شخصیت جامع حضرت زهرا (س) به گونه‌ای است که ایشان الگویی کامل برای زنان و مردان در همه عرصه‌های زندگی به شمار می‌آیند و به همین دلیل به لقب «سیده‌النساء العالمین» مفتخر شده‌اند.

وی با اشاره به ابعاد مختلف شخصیتی حضرت زهرا (س) افزود: حیا، عفت، حضور فعال اجتماعی و سیاسی، جریان‌شناسی، امام‌شناسی و ولایت‌مداری از برجسته‌ترین ویژگی‌های آن بانوی بزرگ اسلام است و سیره و سبک زندگی ایشان می‌تواند راهنمای عملی جامعه امروز باشد.

امام جمعه محمدیه در ادامه با اشاره به اعیاد و مناسبت‌های ماه رجب، از مردم به‌ویژه جوانان دعوت کرد با حضور فعال در مراسم معنوی اعتکاف، از برکات این ماه پرفضیلت بهره‌مند شوند و زمینه تقویت ایمان و خودسازی معنوی را فراهم کنند.

وی همچنین به آیین سنتی شب یلدا اشاره کرد و گفت: حضور فرزندان و جوان‌ترها در کنار بزرگ‌ترها در این مراسم، مصداق روشن صله رحم است که آثار و برکات فراوان معنوی و اجتماعی به همراه دارد و موجب تحکیم بنیان خانواده می‌شود.

حجت‌الاسلام آقاحسینی در بخش دیگری از سخنان خود با تأکید بر ضرورت رعایت صرفه‌جویی در شب یلدا اظهار کرد: شب یلدا باید فرصتی برای همدلی، محبت و توجه به ارزش‌های خانوادگی باشد، نه اسراف و چشم‌وهم‌چشمی؛ ساده‌زیستی در این مراسم، هم توصیه دینی است و هم احترام به نعمت‌های الهی.

وی افزود: اگر در شب یلدا از تجمل‌گرایی و مصرف‌های غیرضروری پرهیز شود، علاوه بر کاهش فشار اقتصادی بر خانواده‌ها، می‌توان بخشی از هزینه‌ها را صرف کمک به نیازمندان کرد که این خود، یلدای ما را پربرکت‌تر و ماندگارتر خواهد ساخت.

امام جمعه محمدیه در پایان تأکید کرد: پاسداشت سنت‌های اصیل ایرانی در کنار توجه به آموزه‌های دینی، می‌تواند جامعه‌ای متعادل، معنوی و همدل را شکل دهد و نسل جوان را بیش از پیش با فرهنگ اسلامی ایرانی پیوند بزند.