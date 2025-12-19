حمزه آقاپور کاظمی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به رایزنی با کشور ازبکستان درباره صادرات گفت: با پیگیریها و مذاکرات انجامشده در جریان سفر هیأت اقتصادی استان مازندران به ازبکستان، توافقاتی برای کاهش هزینه رجیستری و تسهیل فرآیند صادرات پایدار آبزیان و خاویار تولیدی استان، بهویژه برای شرکتهای آبزیپروری مازندران، حاصل شد.
آقاپورکاظمی با اشاره به دیدار با مقامات دامپزشکی ازبکستان اظهار کرد: این مذاکرات با حضور نمایندگان شرکتهای آبزیپروری استان برگزار شد و طرف ازبکستانی با صدور رجیستری با هزینه کمتر برای شرکتهای مازندرانی موافقت کرد؛ موضوعی که میتواند زمینه توسعه صادرات به بازارهای آسیای میانه را فراهم کند.
وی افزود: پس از تکمیل فرمهای درخواستی و ارائه مستندات مربوط به فرآیند تولید از سوی شرکتهای ایرانی، مراحل نهایی ثبتنام و اخذ مجوز صادرات انجام خواهد شد. تمامی محصولات صادراتی نیز تحت نظارت کامل دامپزشکی و با انجام نمونهبرداریهای ادواری از نظر باقیماندههای دارویی و شاخصهای میکروبی کنترل میشوند و گواهی سلامت از سوی سازمان دامپزشکی کشور صادر خواهد شد.
مدیرکل دامپزشکی مازندران با تأکید بر اهمیت ایجاد صادرات پایدار بین دو کشور گفت: توسعه همکاریهای بهداشتی و نظارتی میتواند اعتماد بازار هدف را افزایش داده و حضور مستمر تولیدکنندگان مازندرانی را در بازار ازبکستان تضمین کند.
