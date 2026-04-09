امام جمعه بندرعباس: حضور حماسی مردم، انقلاب را در برابر دشمن بیمه کرد

به گزارش خبرگزاری مهر، حجت الاسلام و المسلمین محمد عبادی زاده روز پنجشنبه در اربعین شهادت رهبر شهید انقلاب در اجتماع مردم بندرعباس که در بوستان غدیر این شهر برگزار شد، افزود: ما در این ایام شاهد معجزه خدا بودیم و آن معجزه شما مردم همیشه در صحنه ای هستید که قهرمانانه در مقابل دشمن با تمام قوا ایستادید.

وی اضافه کرد: در این ایام نوجوانان و جوانان دهه هشتاد و نودی آنچنان با شجاعت مثال‌زدنی و ایمان راسخ پای کار آمدند که با برگزاری هیچ کلاس درس و دانشگاهی نمی شد آنها را این چنین با آرمان های انقلاب آشنا ساخت.

امام جمعه بندرعباس با بیان اینکه شهادت امام شهید و شهادت دانش آموزان مدرسه میناب برگ زرینی برای این تحول آفزینی در کشور بود یادآور شد: کسانی که در گذشته در حمایت از نظام دودل بوده و یا شکی داشتند در این ایام با انقلاب و نظام آشتی کردند.

حجت الاسلام عبادی زاده با بیان اینکه جنگ با دشمن هنوز به پایان نرسیده است گفت: ما هنوز در آغاز راه هستیم و به گام های بلند و استوار دیگر هم نیاز داریم ، ما دشمنان این مرز و بوم را بخوبی می شناسیم و بدعهدی آنها را نیز دیده و تجربه کرده ایم .

وی اضافه کرد: اگر سیاستمداران ما در عرصه دیپلماسی در حال پیکار و رزمندگان ما نیز در سنگرهای دفاع از میهن همچنان حاضرند، مردم نیز باید به راهشان ادامه دهند زیرا این تداوم در مسیر تنها با استقامت و صبر شما امکان پذیر خواهد بود.

نماینده ولی فقیه در استان با بیان اینکه مردم امروزه پرچمدار و رهبر حرکت های آینده در کشور هستند تاکید کرد: مردم هوشیار بوده و مراقب مکر دشمن باشند و میدان را خالی نکنند بلکه همچنان بیش از گذشته میدان دار بوده و با این حضور خستگی ناپذیر توطئه های آنان را خنثی سازند.