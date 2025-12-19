به گزارش خبرنگار مهر، عادل مصدقی به مناسبت هفته حملونقل، رانندگان و راهداری، با قدردانی از زحمات این قشر زحمتکش در بین نماز گزاران گرگان اظهار کرد: رانندگان و راهداران بهحق ستون فقرات اقتصاد کشور و ضامن امنیت جادهها هستند و تلاش بیوقفه آنان باعث میشود جریان حمل کالا و مسافر حتی در شرایط سختی چون برف و کولاک، سیل، سرما و گرما بدون وقفه ادامه داشته باشد.
وی با اشاره به فعالیت شبانهروزی راهداران در محورهای مواصلاتی استان و پایانه مرزی اینچهبرون افزود: حملونقل بینالمللی و جابهجایی کالا در پایانه مرزی اینچهبرون نیز بهصورت مستمر در حال انجام است که این موضوع شایسته قدردانی ویژه از فعالان این حوزه است.
مدیرکل راهداری و حملونقل جادهای گلستان با مرور نقش تاریخی رانندگان در سال ۱۳۶۲ و فرمان تاریخی امام خمینی (ره) برای تخلیه بنادر جنوبی گفت: رانندگان با غیرت و فداکاری، در کوتاهترین زمان ممکن کالاهای اساسی را به سراسر کشور رساندند و کشور را از یک بحران جدی نجات دادند؛ به همین مناسبت، ۲۶ آذر بهعنوان روز حملونقل و رانندگان نامگذاری شده است.
مصدقی با اشاره به آغاز فصل زمستان و اعزام اکیپهای راهداری زمستانه از اول دیماه افزود: راهداران استان هر ساله در قالب اکیپهای عملیاتی، با ماشینآلات و تجهیزات زمستانی، به مناطق کوهستانی و برفگیر اعزام میشوند و این روز بهعنوان «روز راهدار» در تقویم ثبت شده است.
وی با اشاره به نقش فعال رانندگان در جنگ ۱۲ روزه اخیر اظهار کرد: رانندگان در آن مقطع حساس، بدون وقفه و با وجود تهدیدها، جابهجایی کالاهای اساسی، نهادههای دامی و مسافر را ادامه دادند و با تعصب و فداکاری، در حفظ امنیت و ثبات کشور نقشآفرینی کردند.
مدیرکل راهداری گلستان با ارائه گزارشی از عملکرد حوزه حملونقل استان گفت: از ابتدای مرداد ۱۴۰۳ تا ۲۲ آذر ۱۴۰۴، بیش از ۱۱ میلیون تن انواع کالا دروناستانی و بروناستانی جابهجا شده و در حوزه مسافر نیز بیش از سه میلیون و ۴۰۰ هزار نفر توسط ناوگان حملونقل عمومی استان جابهجا شدهاند.
وی افزود: در پایانه مرزی اینچهبرون، طی هشتونیم ماه گذشته، شاهد رشد ۴۴ درصدی جابهجایی نسبت به مدت مشابه سال قبل بودهایم که نشاندهنده پویایی حملونقل مرزی استان است.
مصدقی با اشاره به اقدامات عمرانی انجامشده در دولت چهاردهم خاطرنشان کرد: در این مدت، ۵۰۰ کیلومتر بهسازی و روکش آسفالت در محورهای اصلی استان، ۱۱۱ کیلومتر ساخت و توسعه راههای روستایی و آسفالت مسیرهای روستایی در مناطق کمترتوسعهیافته انجام شده است.
وی ادامه داد: همچنین ۹۵ نقطه پرتصادف مصوب استان بهطور کامل رفع شده و علاوه بر آن، ۴۸ نقطه حادثهخیز دیگر نیز اصلاح شده است. اجرای دوربرگردانهای استاندارد در محورهای بزرگراهی و توسعه روشنایی جادهها تا بیش از ۳۰۰ کیلومتر از دیگر اقدامات شاخص این حوزه بهشمار میرود.
مدیرکل راهداری گلستان با اشاره به توسعه سامانههای هوشمند جادهای گفت: در حال حاضر ۱۶۵ سامانه نظارت تصویری، ثبت تخلف، ترددشمار و کنترل شرایط جوی فعال است که این تعداد تا ۲۳۶ سامانه افزایش خواهد یافت و نقش مهمی در کاهش تصادفات و تلفات جادهای دارد.
وی با اشاره به کاهش ۱۰ درصدی تلفات جادهای و ۱۳ درصدی مجروحان در هشتماهه امسال، تأکید کرد: رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، توجه به سرعت مطمئنه، پرهیز از رانندگی در حالت خستگی و خوابآلودگی و عدم استفاده از تلفن همراه، نقش اساسی در افزایش ایمنی جادهها دارد.
مصدقی در پایان گفت: با وجود محدودیت منابع، مجموعه راهداری و حملونقل جادهای استان با تعهد کامل و همراهی بخش خصوصی و رانندگان، در خدمت مردم شریف گلستان است و با همدلی میتوانیم راههایی ایمنتر و گلستانی امنتر داشته باشیم.
