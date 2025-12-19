به گزارش خبرنگار مهر، حجتالاسلام سید نصرالله موسوینسب در خطبههای این هفته نماز جمعه گناوه با بیان اینکه انسانهای باتقوا زمام نفس خود را در اختیار میگیرند، اظهار کرد: اهل تقوا به ریسمان محکم الهی چنگ میزنند، همواره اعمال خود را مورد محاسبه قرار میدهند و نسبت به رفتارشان احساس مسئولیت و خوف الهی دارند.
وی با اشاره به بخشی از بیانات رهبر معظم انقلاب اسلامی در دیدار دستاندرکاران کنگره شهدای استان البرز افزود: رهبر فرزانه انقلاب تأکید فرمودند که «ارزشها و انگیزههای شهدا باید به نسلهای بعدی منتقل شود» و برنامه همه ما باید این باشد تا ارزشها و انگیزههایی که این شهادتها، عظمتها و گذشتها را در ملت ایران رقم زده است، شناسایی، تبیین و به نسلهای آینده منتقل شود تا کشور در مسیر پیشرفت قرار گیرد.
امام جمعه موقت گناوه ادامه داد: رهبر انقلاب همچنین با اشاره به وجود سختیها و مشکلات، بر وجود نقاط مثبت فراوان در کشور برای حرکت در مسیر اسلام و انقلاب تأکید کردند و فرمودند این ظرفیتها و نقاط مثبت باید تقویت و به نسلهای آینده منتقل شود.
وی در بخش دیگری از سخنان خود به مناسبتهای پیش رو اشاره کرد و گفت: بیستونهم آذرماه مصادف با سالروز وفات جانگداز حضرت امکلثوم سلاماللهعلیها، از بانوان بافضیلت صدر اسلام و از خاندان بینظیر اهلبیت عصمت و طهارت است که در واقعه کربلا حضور داشتند و پس از شهادت امام حسین علیهالسلام در کنار حضرت زینب کبری سلاماللهعلیها از کودکان و یتیمان مراقبت و پرستاری کردند.
ماه رجب، فرصتی برای توبه، استغفار و رشد معنوی
موسوینسب با اشاره به فرا رسیدن ماه رجب و با بیان اینکه اول این ماه مبارک مصادف با ولادت باسعادت حضرت امام محمد باقر علیهالسلام است، افزود: ماه رجب، ماه خدا، ماه استغفار، توبه و بازگشت به سوی پروردگار است و بهرهمندی از برکات این ماه، زمینهساز رشد معنوی انسان میشود.
وی با بیان روایتی از پیامبر اکرم صلیاللهعلیهوآله پیرامون بهره مندی از فرصت این ماه پرفضیلت، اظهار کرد: طلوع سه امام معصوم یعنی حضرت امیرالمومنین علی (ع)، حضرت امام باقر و حضرت امام جواد علیه السلام و سایر شرافتها و بزرگیهای این ماه، آن را به عنوان ممتاز معرفی میکند و خوشا به حال کسانی که در مسیر اهلبیت علیهمالسلام حرکت میکنند و از معارف ناب این خاندان الهی بهرهمند هستند و از فیوضات این ماه استفاده میکنند.
امام جمعه موقت گناوه همچنین با اشاره به سالروز شهادت امام هادی علیهالسلام گفت: امام هادی علیهالسلام، هادی امت و هدایتکننده گمراهان و به فرموده پیامبر عظیم الشان اسلام (ص)، هادی به سوی خدا است و به همین دلیل همواره مورد هراس و دشمنی حاکمان جور و ظلم قرار داشت و با محدودیتها و فشارهای فراوان مواجه شد.
در جنگ رسانهای با دشمن باید آرایش سیاسی جدید داشته باشیم
وی در بخش پایانی خطبهها با اشاره به بیانات رهبر معظم انقلاب در جشن میلاد حضرت فاطمه زهرا سلاماللهعلیها خاطرنشان کرد: رهبری فرمودند در مواجهه با دشمن نباید تنها به شبههافکنیهای آنها بسنده کرد، بلکه باید نقاط ضعف دشمن را شناسایی و به آن نقاط ضعفها هجوم آورد.
حجت الاسلام موسوینسب افزود: شجاعت در بیان حق، بررسی اخبار از منابع معتبر، پرهیز از تصمیمگیری احساسی، حساسیت نسبت به تخریب نخبگان دینی، علمی و ملی و جلوگیری از دامنزدن به اختلافات داخلی، از الزامات مهم تغییر آرایش رسانهای و سیاسی در برابر دشمنان اسلام و انقلاب است.
وی گفت: امروز ما نباید میدان روایت و جنگ رسانهای را به دشمن بسپاریم، باید آرایش سیاسی را تغییر دهیم و در جنگ رسانهای با دشمن آرایش سیاسی جدید داشته باشیم.
وی با بیان اینکه این آرایش سیاسی یک لوازمی دارد، افزود: اولین لازمه و از لوازم این تغییر آرایش سیاسی این است که ما هر جا حق را شناختیم شجاعانه فریاد بزنیم و حق را یاری کنیم حتی در حد یک واکنش ساده باشد.
وی اضافه کرد: لازمه دوم باید خبر را از چند منبع بررسی کنیم نه احساسی تصمیم بگیریم و مهندسیهای دشمنان را مبلغ باشیم و انتشار دهیم و ناخواسته در میدان دشمن بازی کنیم، نسبت به تخریب نخبگان دینی، علمی و ملی باید حساس باشیم چرا که ترور شخصیت مقدمه ترور حقیقت خواهد بود و این یک اشتباه تاکتیکی و محاسباتی خواهد بود.
امام جمعه موقت گناوه بیان کرد: سومین لازمه این است که اختلافات داخلی را نباید خوراک دشمن کنیم دشمن در حال تفرقه افکنی به ویژه بین احزاب سیاسی است، اختلافات طبیعی در هر نظام و مملکتی اختلافات وجود دارد ولی بحران سازی است که پروژه دشمن و دشمنان اسلام و انقلاب بوده و خواهد بود.
