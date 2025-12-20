به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسینپور صبح شنبه در نشست خبری «چله جهاد تبیین» با اشاره به ضرورت جهاد تبیین از منظر رهبر معظم انقلاب گفت: حضرت آقا جهاد تبیین را بهعنوان فریضهای عینی و فوری معرفی کردهاند که بر همه اقشار جامعه واجب است. هدف اصلی این حرکت، بیان درست حقایق و مقابله با تحریفها و جنگ رسانهای دشمنان انقلاب اسلامی است.
مسئول ستاد جهاد تبیین خراسان جنوبی افزود: ستاد مردمی جهاد تبیین بیش از یک سال پیش تشکیل شد و در سطح ملی نیز تحت مدیریت فرمانده قرارگاه بقیهالله فعالیت میکند.
حسینپور افزود: این ستاد با همکاری دستگاههای فرهنگی، سپاه پاسداران و نمایندگی ولی فقیه در استان، زمینهساز حضور فعال نیروهای مردمی در شهرستانها برای تبیین حقایق است.
وی ادامه داد: در مرکز استان جلسات مستمر یکشنبههای تبیینی بیش از ۴۵ هفته است که برگزار میشود و در این جلسات اساتید ملی و استانی به تحلیل مسائل روز و ارائه آموزشهای تخصصی میپردازند.
جزئیات چله جهاد تبیین
حسینپور با بیان اینکه چله جهاد تبیین از نهم دی ماه همزمان با دهه بصیرت آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت، افزود: در طول این ۴۰ روز، حداقل ۴۰ جلسه تبیینی در هر شهرستان برگزار میشود و مجموعاً بیش از هزار جلسه آموزشی و تبیینی در سراسر استان پیشبینی شده است.
وی افزود: این جلسات شامل آموزش تخصصی برای حوزویان، دانشگاهیان، فرهنگیان و سایر اقشار فعال در حوزه تبیین است و علاوه بر سخنرانی، تولید محتواهای صوتی، تصویری، پادکست و فیلم کوتاه نیز در برنامه قرار دارد.
حسینپور درباره محتوای چله جهاد گفت: تمرکز این برنامه بر چهار محور کلان زیست عفیفانه، بررسی هویت ایرانی-اسلامی، اهمیت جغرافیای ایران اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی است و بسته به شرایط شهرستانها، موضوعات فرعی دیگری نیز مطرح خواهد شد.
ارزیابی و استمرار برنامهها
وی با بیان اینکه جلسات مستمراً ارزیابی و آسیبشناسی میشوند، افزود: تغییرات لازم برای بهبود کیفیت برنامهها از جمله انتقال مکان برگزاری جلسات به مساجد مختلف و اضافه شدن تحلیل رویدادهای ایران و جهان به برنامهها اعمال شده است.
مسئول ستاد جهاد تبیین خراسان جنوبی تأکید کرد: این چله جهاد صرفاً یک برنامه کوتاهمدت نیست و مقدمهای برای استمرار فعالیتهای جهاد تبیین در طول سال استو هدف و اصلی بیان حقایق انقلاب و مقابله با تحریفهاست تا مردم همیشه نسبت به دستاوردها و واقعیتهای انقلاب اسلامی آگاه باشند.
نظر شما