  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۱۰:۳۳

چله جهاد تبیین در خراسان جنوبی همزمان با دهه بصیرت آغاز می‌شود

چله جهاد تبیین در خراسان جنوبی همزمان با دهه بصیرت آغاز می‌شود

بیرجند- دبیر جبهه فرهنگی انقلاب اسلامی خراسان جنوبی گفت: چله جهاد تبیین با هدف آموزش و توانمندسازی نیروهای مردمی از ۹ دی ماه همزمان با دهه بصیرت در سراسر استان آغاز می شود.

به گزارش خبرنگار مهر، مجتبی حسین‌پور صبح شنبه در نشست خبری «چله جهاد تبیین» با اشاره به ضرورت جهاد تبیین از منظر رهبر معظم انقلاب گفت: حضرت آقا جهاد تبیین را به‌عنوان فریضه‌ای عینی و فوری معرفی کرده‌اند که بر همه اقشار جامعه واجب است. هدف اصلی این حرکت، بیان درست حقایق و مقابله با تحریف‌ها و جنگ رسانه‌ای دشمنان انقلاب اسلامی است.

مسئول ستاد جهاد تبیین خراسان جنوبی افزود: ستاد مردمی جهاد تبیین بیش از یک سال پیش تشکیل شد و در سطح ملی نیز تحت مدیریت فرمانده قرارگاه بقیه‌الله فعالیت می‌کند.

حسین‌پور افزود: این ستاد با همکاری دستگاه‌های فرهنگی، سپاه پاسداران و نمایندگی ولی فقیه در استان، زمینه‌ساز حضور فعال نیروهای مردمی در شهرستان‌ها برای تبیین حقایق است.

وی ادامه داد: در مرکز استان جلسات مستمر یکشنبه‌های تبیینی بیش از ۴۵ هفته است که برگزار می‌شود و در این جلسات اساتید ملی و استانی به تحلیل مسائل روز و ارائه آموزش‌های تخصصی می‌پردازند.

جزئیات چله جهاد تبیین

حسین‌پور با بیان اینکه چله جهاد تبیین از نهم دی ماه همزمان با دهه بصیرت آغاز و تا ۲۲ بهمن ادامه خواهد داشت، افزود: در طول این ۴۰ روز، حداقل ۴۰ جلسه تبیینی در هر شهرستان برگزار می‌شود و مجموعاً بیش از هزار جلسه آموزشی و تبیینی در سراسر استان پیش‌بینی شده است.

وی افزود: این جلسات شامل آموزش تخصصی برای حوزویان، دانشگاهیان، فرهنگیان و سایر اقشار فعال در حوزه تبیین است و علاوه بر سخنرانی، تولید محتواهای صوتی، تصویری، پادکست و فیلم کوتاه نیز در برنامه قرار دارد.

حسین‌پور درباره محتوای چله جهاد گفت: تمرکز این برنامه بر چهار محور کلان زیست عفیفانه، بررسی هویت ایرانی-اسلامی، اهمیت جغرافیای ایران اسلامی و دستاوردهای انقلاب اسلامی است و بسته به شرایط شهرستان‌ها، موضوعات فرعی دیگری نیز مطرح خواهد شد.

ارزیابی و استمرار برنامه‌ها

وی با بیان اینکه جلسات مستمراً ارزیابی و آسیب‌شناسی می‌شوند، افزود: تغییرات لازم برای بهبود کیفیت برنامه‌ها از جمله انتقال مکان برگزاری جلسات به مساجد مختلف و اضافه شدن تحلیل رویدادهای ایران و جهان به برنامه‌ها اعمال شده است.

مسئول ستاد جهاد تبیین خراسان جنوبی تأکید کرد: این چله جهاد صرفاً یک برنامه کوتاه‌مدت نیست و مقدمه‌ای برای استمرار فعالیت‌های جهاد تبیین در طول سال استو هدف و اصلی بیان حقایق انقلاب و مقابله با تحریف‌هاست تا مردم همیشه نسبت به دستاوردها و واقعیت‌های انقلاب اسلامی آگاه باشند.

کد خبر 6695528

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها