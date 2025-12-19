بازی لیگ برتر فوتسال برای دومین بار لغو شد

به گزارش خبرگزاری مهر، دیدار تیم‌های پردیس قزوین و پالایش نفت بندرعباس در هفته نوزدهم لیگ برتر فوتسال ایران که قرار بود ابتدا روز پنج‌شنبه برگزار شود، به دلیل شرایط نامساعد جوی در استان هرمزگان و اعلام وضعیت قرمز از سوی ستاد بحران، با تصمیم سازمان لیگ و با یک روز تأخیر به امروز (جمعه) موکول گردید.

با این حال، به دنبال بارندگی شدید و وزش طوفان، پروازهای بندرعباس برای سومین بار لغو شد و کاروان تیم پالایش نفت نتوانست راهی قزوین شود. به همین ترتیب، دیدار امروز دو تیم نیز برای دومین بار برگزار نخواهد شد.

این در حالی است که تیم میزبان با صدور بیانیه‌ای اعلام کرده است: تیم فوتسال پالایش نفت بندرعباس علی‌رغم تعویق یک‌روزه زمان برگزاری مسابقه از روز پنج‌شنبه به جمعه ساعت ۱۵، به شهر قزوین سفر نکرده و در محل برگزاری دیدار حاضر نشده است. این در حالی است که تیم فوتسال پردیس قزوین با آمادگی کامل و بر اساس برنامه اعلامی سازمان لیگ فوتسال کشور، در سالن مسابقه حضور یافته و تمامی تشریفات لازم برای برگزاری مسابقه انجام خواهد شد.