به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمالالدینی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است، اظهار کرد: بارشهای اخیر موجب ورود آب به محدوده مسکونی روستای نگرپایین شد که در پی آن تعدادی از منازل دچار آبگرفتگی شدند.
وی افزود: گروههای جهادی و مردمی به همراه نیروهای جمعیت هلال احمر به منظور امدادرسانی و خدماترسانی به این روستا اعزام شدهاند و اقدامات لازم در حال انجام است.
فرماندار شهرستان جاسک تصریح کرد: کارشناسان بنیاد مسکن، جمعیت هلال احمر و فرمانداری در حال ارزیابی خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی و زیرساختهای روستا هستند.
جمالالدینی ادامه داد: اسکان اضطراری برای خانوارهای آسیبدیده پیشبینی شده و پخت و توزیع غذای گرم، تأمین تجهیزات اولیه و آب معدنی نیز در حال انجام است.
