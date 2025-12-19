  1. استانها
  2. هرمزگان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۱۴

آب‌گرفتگی ۱۸۰ واحد مسکونی در روستای نگرپایین جاسک

جاسک- فرماندار شهرستان جاسک از آب‌گرفتگی حدود ۱۸۰ واحد مسکونی در روستای نگرپایین به دنبال بارندگی‌های صبح امروز و طغیان رودخانه فصلی خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، احمد جمال‌الدینی با بیان اینکه خوشبختانه این حادثه تلفات جانی نداشته است، اظهار کرد: بارش‌های اخیر موجب ورود آب به محدوده مسکونی روستای نگرپایین شد که در پی آن تعدادی از منازل دچار آب‌گرفتگی شدند.

وی افزود: گروه‌های جهادی و مردمی به همراه نیروهای جمعیت هلال احمر به منظور امدادرسانی و خدمات‌رسانی به این روستا اعزام شده‌اند و اقدامات لازم در حال انجام است.

فرماندار شهرستان جاسک تصریح کرد: کارشناسان بنیاد مسکن، جمعیت هلال احمر و فرمانداری در حال ارزیابی خسارات وارد شده به واحدهای مسکونی و زیرساخت‌های روستا هستند.

جمال‌الدینی ادامه داد: اسکان اضطراری برای خانوارهای آسیب‌دیده پیش‌بینی شده و پخت و توزیع غذای گرم، تأمین تجهیزات اولیه و آب معدنی نیز در حال انجام است.

کد خبر 6695109

