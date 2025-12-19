  1. استانها
  2. گلستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۹:۴۶

هشدار زرد هواشناسی برای گلستان؛ باران، برف و مه در راه است

هشدار زرد هواشناسی برای گلستان؛ باران، برف و مه در راه است

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد و گفت: از روز شنبه ۲۹ آذرماه تا یکشنبه ۳۰ آذرماه، استان گلستان تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار از صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: از روز شنبه ۲۹ آذرماه تا یکشنبه ۳۰ آذرماه، استان گلستان تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد.

وی افزود: طی این مدت، بارندگی در سطح استان و در نواحی کوهستانی و سردسیر ریزش برف، ماندگاری هوای سرد و پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اثرات این سامانه جوی گفت: احتمال آب‌گرفتگی برخی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی، کاهش دید افقی، یخ‌بندان شبانه در مناطق مرتفع و سردسیر، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و باغی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد: مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در تردد جاده‌ای، پرهیز از فعالیت‌های تفریحی پرخطر مانند طبیعت‌گردی و کوهنوردی و انجام تمهیدات پیشگیرانه در دستور کار شهروندان قرار گیرد.

کد خبر 6695149

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها