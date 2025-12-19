هشدار زرد هواشناسی برای گلستان؛ باران، برف و مه در راه است

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار از صدور هشدار سطح زرد در استان خبر داد و اظهار کرد: از روز شنبه ۲۹ آذرماه تا یکشنبه ۳۰ آذرماه، استان گلستان تحت تأثیر سامانه ناپایدار جوی قرار می‌گیرد.

وی افزود: طی این مدت، بارندگی در سطح استان و در نواحی کوهستانی و سردسیر ریزش برف، ماندگاری هوای سرد و پدیده مه پیش‌بینی می‌شود.

وی با اشاره به اثرات این سامانه جوی گفت: احتمال آب‌گرفتگی برخی معابر، اختلال در تردد جاده‌ای به‌ویژه در محورهای کوهستانی، کاهش دید افقی، یخ‌بندان شبانه در مناطق مرتفع و سردسیر، افزایش مصرف حامل‌های انرژی و احتمال آسیب به محصولات کشاورزی و باغی وجود دارد.

کارشناس هواشناسی گلستان با تأکید بر لزوم رعایت نکات ایمنی، توصیه کرد: مدیریت مصرف حامل‌های انرژی، احتیاط در تردد جاده‌ای، پرهیز از فعالیت‌های تفریحی پرخطر مانند طبیعت‌گردی و کوهنوردی و انجام تمهیدات پیشگیرانه در دستور کار شهروندان قرار گیرد.

