به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس آمار سازمان هواشناسی کشور، از ابتدای سال آبی جاری تا دو روز قبل، یعنی ۲۴ آذرماه ۱۴۰۴، مجموع بارشهای کشور در مقایسه با دوره بلندمدت با کاهش ۵۲ درصدی همراه بوده است.
در این بازه زمانی، استان تهران بیشترین افت بارش را تجربه کرده و با کاهش ۸۸.۷ درصدی در صدر استانهای کمبارش قرار گرفته است. پس از آن استانهای سیستان و بلوچستان با ۸۶.۴ درصد، یزد با ۸۱.۵ درصد، قم با ۸۰.۷ درصد و قزوین با ۷۹.۲ درصد کاهش بارندگی نسبت به دوره بلندمدت قرار دارند.
بررسی جزئیات آماری نشان میدهد میزان بارشها در استان تهران طی این مدت تنها ۷.۷ میلیمتر ثبت شده، در حالی که متوسط بلندمدت بارش در این استان ۶۷.۹ میلیمتر بوده است.
همچنین روند کاهشی بارشها در استانهای ساحلی دریای خزر نیز ادامه دارد؛ بهطوری که میزان بارندگی در استانهای گیلان، مازندران و گلستان به ترتیب ۶۰.۵ درصد، ۵۵.۴ درصد و ۳۴.۷ درصد کمتر از میانگین بلندمدت گزارش شده است.
