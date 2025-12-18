  1. استانها
بارش برف و باران در راه گلستان؛ تشدید سامانه بارشی از شنبه عصر

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از تداوم هوای سرد در استان خبر داد و گفت: با تقویت جریانات شمالی، بارش‌ها از شنبه بعدازظهر شدت می‌گیرد.

سمیه جعفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به آخرین نقشه‌های پیش‌یابی اظهار کرد: امروز و فردا با حاکمیت جریانات شمالی، بارش‌های پراکنده به‌ویژه در ارتفاعات استان پیش‌بینی می‌شود.

وی افزود: از شنبه بعدازظهر بر شدت و گستره بارش‌ها افزوده خواهد شد و روز یکشنبه آسمان استان غالباً ابری همراه با بارندگی است که در نواحی کوهستانی و سردسیر به شکل برف خواهد بود.

کارشناس هواشناسی گلستان با تأکید بر ماندگاری هوای سرد طی روزهای آینده گفت: روند کاهش دما در سطح استان ادامه دارد و شرایط زمستانی همچنان حاکم خواهد بود.

جعفری با اشاره به میزان بارش برف طی روز گذشته در مناطق مختلف استان بیان کرد: در منطقه درازنو ۱۷ سانتی‌متر و در حاجی‌آباد ۱۰ سانتی‌متر برف گزارش شده است.

وی سردترین نقطه استان را اینچه‌برون با دمای سه درجه سانتی‌گراد اعلام کرد و افزود: روز گذشته گنبدکاووس با ثبت دمای ۱۲ درجه سانتی‌گراد گرم‌ترین شهر استان بوده است.

به گفته جعفری، حداقل دمای صبح امروز گرگان پنج درجه سانتی‌گراد ثبت شده است.

