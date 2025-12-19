مدارس چند شهرستان خراسان جنوبی فردا غیرحضوری شد

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی اعلام کرد: با توجه به اطلاعات دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر تداوم بارندگی‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب، طغیان مقطعی رودخانه‌ها، برودت هوا و لغزندگی معابر، به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان، فعالیت کلیه مدارس شهرستان‌های زیرکوه، قائن، درمیان و سربیشه فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

همچنین در دهستان‌های القورات، شاخنات، شاخن و فشاررود از بخش مرکزی شهرستان بیرجند (صرفاً دهستان‌های نامبرده شده)، فعالیت مدارس در همین روز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: کلیه پیش‌دبستانی‌ها و کودکستان‌ها در سراسر استان خراسان جنوبی تعطیل هستند.

روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: آزمون نهایی پایه دوازدهم در تمامی مدارس استان، حتی در مناطق فوق‌الذکر، طبق برنامه قبلی برقرار است.