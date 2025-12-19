  1. استانها
  2. خراسان جنوبی
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۲۲:۰۷

مدارس چند شهرستان خراسان جنوبی فردا غیرحضوری شد

مدارس چند شهرستان خراسان جنوبی فردا غیرحضوری شد

بیرجند- روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی از غیرحضوری شدن مدارس برخی شهرستان‌ها و تعطیلی پیش‌دبستانی‌ها در استان خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر ، روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی اعلام کرد: با توجه به اطلاعات دریافتی از اداره‌کل هواشناسی استان مبنی بر تداوم بارندگی‌ها، احتمال جاری شدن روان‌آب، طغیان مقطعی رودخانه‌ها، برودت هوا و لغزندگی معابر، به‌منظور حفظ سلامت دانش‌آموزان و فرهنگیان، فعالیت کلیه مدارس شهرستان‌های زیرکوه، قائن، درمیان و سربیشه فردا شنبه ۲۹ آذرماه به‌صورت غیرحضوری خواهد بود.

همچنین در دهستان‌های القورات، شاخنات، شاخن و فشاررود از بخش مرکزی شهرستان بیرجند (صرفاً دهستان‌های نامبرده شده)، فعالیت مدارس در همین روز به‌صورت غیرحضوری برگزار می‌شود.

در ادامه این اطلاعیه آمده است: کلیه پیش‌دبستانی‌ها و کودکستان‌ها در سراسر استان خراسان جنوبی تعطیل هستند.

روابط عمومی آموزش و پرورش خراسان جنوبی تأکید کرد: آزمون نهایی پایه دوازدهم در تمامی مدارس استان، حتی در مناطق فوق‌الذکر، طبق برنامه قبلی برقرار است.

کد خبر 6695250

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها