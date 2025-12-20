خبرگزاری مهر، گروه استانها: با آغاز نخستین بارشهای پاییزی و بارش برف در برخی شهرستانهای خراسان جنوبی، اگرچه زمین تشنه استان پس از ماهها خشکسالی جانی دوباره گرفت، اما شدت بارندگیها، طغیان رودخانهها و کاهش دما، آمادهباش کامل دستگاههای امدادی و خدماترسان را در پی داشت.
بارندگیهای اخیر در سطح استان موجب فعال شدن اغلب رودخانهها و طغیان مقطعی برخی مسیلها شد و نخستین برف پاییزی نیز در شهرستانهای درمیان، زیرکوه و قائنات به زمین نشست. این شرایط جوی، لغزندگی معابر و محورهای مواصلاتی را به همراه داشت و ضرورت حضور میدانی دستگاههای مسئول را دوچندان کرد.
بازدید استاندار از محور بیرجند- مشهد
در همین راستا، شب گذشته استاندار خراسان جنوبی به همراه جانشین خود و رئیس هماهنگی مدیریت بحران استان، با حضور در جمع نیروهای پلیس راه و پرسنل راهداری مستقر در آرینشهر، از نزدیک روند خدماترسانی و وضعیت محور پرتردد بیرجند مشهد را مورد بررسی قرار داد. استاندار ضمن قدردانی از تلاش نیروهای عملیاتی، بر کنترل مستمر محورهای مواصلاتی و خدمترسانی مطلوب به مسافران تأکید کرد.
همزمان با تداوم بارندگیها، جلسه ستاد مدیریت بحران شهرداری اسلامیه به ریاست شهردار این شهر برگزار شد. در این نشست، راهکارهای افزایش آمادگی، ارتقای تابآوری شهری و تقویت هماهنگی بین دستگاههای اجرایی برای مواجهه با حوادث احتمالی مورد بحث و بررسی قرار گرفت.
تعطیلی مدارس برخی شهرستانها
در پی هشدارهای اداره کل هواشناسی و با تصمیم اداره کل آموزش و پرورش استان، فعالیت مدارس شهرستانهای زیرکوه، قائن، درمیان و سربیشه و همچنین دهستانهای القورات، شاخنات، شاخن و فشاررود از بخش مرکزی شهرستان بیرجند، روز شنبه ۲۹ آذرماه به صورت غیرحضوری اعلام شد. همچنین تمامی پیشدبستانیها و کودکستانها در سراسر استان تعطیل شدند، اما آزمون نهایی پایه دوازدهم طبق برنامه قبلی در تمامی مدارس استان برگزار شد.
بارندگیهای اخیر همچنین موجب بروز مشکلاتی در زیرساختها شد که از جمله آن میتوان به ترکیدگی خط انتقال آب روستای فتحآباد اشاره کرد. نیروهای بهرهبرداری امور آبفا با وجود برودت هوا و شرایط نامساعد جوی، بازدید میدانی از تأسیسات و خطوط انتقال را انجام دادند و آبرسانی سیار به وسیله تانکر برای اهالی این روستا در حال انجام است.
مسدود محور طبس- اصفهان
بر اساس اعلام اداره مدیریت راههای خراسان جنوبی، محور طبس اصفهان از ساعت ۲۳ شب ۲۸ آذرماه به دلیل طغیان رودخانه تا اطلاع ثانوی مسدود شده است.
همچنین رئیس پلیس راه خراسان جنوبی در گفتگو با مهر از اعمال محدودیت تردد تریلیهای تکمحور در محورهای استان خبر داد. سرهنگ محمدامیر کاظمی با اشاره به شرایط جوی نامساعد گفت: در راستای افزایش ایمنی و جلوگیری از بروز حوادث، ۷۰۰ دستگاه تریلی تکمحور در سطح استان متوقف شدند و پس از بهبود شرایط، اجازه تردد به آنها داده خواهد شد. وی رعایت سرعت مطمئنه، فاصله طولی مناسب و همراه داشتن تجهیزات زمستانی را ضروری دانست.
خدمات رسانی امدادگران
در همین حال، مدیرعامل جمعیت هلالاحمر خراسان جنوبی از انجام ۱۶ عملیات امدادی طی کمتر از ۲۰ ساعت خبر داد. محمدعلی کاوسی گفت: در این مدت، ۱۶۱ نفر از حادثهدیدگان ناشی از بارندگیها از خدمات امدادی بهرهمند شدند و ۴۶ خانوار تحت پوشش قرار گرفتند. به گفته وی، این عملیاتها شامل تخلیه آب از منازل، رهاسازی خودروها و توزیع اقلام امدادی بوده و خوشبختانه هیچ فوتی یا مصدوم انتقالی گزارش نشده است.
همزمان با بارش برف، عملیات برفروبی و شن و نمکپاشی در محورهای قاین بیرجند و قاین گناباد توسط راهداران انجام شد تا ایمنی تردد و پایداری مسیرها حفظ شود.
بارشهای پاییزی اخیر، ضمن آنکه نویدبخش پایان دورهای از خشکسالی است، بار دیگر ضرورت آمادگی، هماهنگی بین دستگاهها و توجه به هشدارهای ایمنی از سوی شهروندان را یادآور شد.
