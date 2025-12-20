  1. استانها
آسمان مازندران صاف تا نیمه‌ابری است

ساری - وضعیت جوی مازندران طی ساعات آینده پایدار است و آسمان استان در اغلب مناطق صاف تا نیمه‌ابری پیش‌بینی می‌شود.

به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط جوی مازندران در ۲۴ ساعت آینده آرام و پایدار خواهد بود و آسمان استان در بیشتر ساعات به‌صورت صاف تا نیمه‌ابری دیده می‌شود.

براساس پیش‌بینی‌های هواشناسی، تغییرات محسوسی در دما انتظار نمی‌رود و وزش باد در حد ملایم خواهد بود. این وضعیت جوی در مناطق ساحلی و جلگه‌ای غالب است و تنها در ارتفاعات، افزایش موقتی ابر دور از انتظار نیست.

پایداری شرایط جوی، وضعیت مناسبی را برای ترددهای جاده‌ای و فعالیت‌های روزمره شهروندان فراهم کرده است. همچنین در این مدت پدیده خاص جوی گزارش نشده و اختلالی در شرایط جوی استان پیش‌بینی نمی‌شود.

