به گزارش خبرگزاری مهر، شرایط جوی مازندران در ۲۴ ساعت آینده آرام و پایدار خواهد بود و آسمان استان در بیشتر ساعات بهصورت صاف تا نیمهابری دیده میشود.
براساس پیشبینیهای هواشناسی، تغییرات محسوسی در دما انتظار نمیرود و وزش باد در حد ملایم خواهد بود. این وضعیت جوی در مناطق ساحلی و جلگهای غالب است و تنها در ارتفاعات، افزایش موقتی ابر دور از انتظار نیست.
پایداری شرایط جوی، وضعیت مناسبی را برای ترددهای جادهای و فعالیتهای روزمره شهروندان فراهم کرده است. همچنین در این مدت پدیده خاص جوی گزارش نشده و اختلالی در شرایط جوی استان پیشبینی نمیشود.
نظر شما