  1. استانها
  2. سیستان و بلوچستان
۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹

سجده شکر مردم زهک به شکرانه بارش رحمت الهی

زهک - مردم شهرستان زهک در بین الصلاتین نمازجمعه به شکرانه بارش باران در منطقه سیستان سجده شکر به جای آوردند.

