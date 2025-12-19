https://mehrnews.com/x39Vnp ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹ کد خبر 6694839 استانها سیستان و بلوچستان استانها سیستان و بلوچستان ۲۸ آذر ۱۴۰۴، ۱۴:۳۹ سجده شکر مردم زهک به شکرانه بارش رحمت الهی زهک - مردم شهرستان زهک در بین الصلاتین نمازجمعه به شکرانه بارش باران در منطقه سیستان سجده شکر به جای آوردند. دریافت 5 MB کد خبر 6694839 کپی شد مطالب مرتبط حیدری: رگبار باران و تگرگ در برخی مناطق سیستان وبلوچستان رخ می دهد بارش باران پاییزی در ایرانشهر و خوشحالی مردم بارش اولین باران پاییزی در خاش زنده شدن روخانه لادیز پس از بارشهای پاییزی حیدری: فنوج پر بارش ترین نقطه سیستان و بلوچستان است بارش اولین باران پاییزی در زابل شب چله در سیستان و بلوچستان؛ پیوند کهن آیین ایرانی - اسلامی برچسبها بارش باران شهرستان زهک نماز جمعه
