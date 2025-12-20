به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا شیخی در این زمینه با اشاره به وضعیت تولید گاز کشور اظهار کرد: تولید گاز خام کشور حدود یک میلیارد مترمکعب در روز است که از این میزان، حدود ۸۷۰ میلیون مترمکعب گاز شیرین وارد شبکه سراسری می‌شود.

وی با بیان اینکه امسال در حوزه ذخیره‌سازی سوخت مایع و گاز اقدامات مؤثری انجام شده است، افزود: این اقدامات باعث شده تاکنون بتوانیم فصل سرد سال را مدیریت کنیم، اما برای روزهای سردتر پیشِ رو، نیازمند مدیریت دوچندان و همراهی همه بخش‌ها هستیم.

مدیرعامل شرکت گاز آذربایجان‌غربی تأکید کرد: در شرایط فعلی هیچ گزینه‌ای جز صرفه‌جویی در مصرف گاز وجود ندارد و رعایت دمای رفاه که برای اماکن عمومی و خانگی ۲۰ درجه سانتی‌گراد تعریف شده، می‌تواند نقش تعیین‌کننده‌ای در جلوگیری از بروز افت فشار یا قطعی گاز داشته باشد.

شیخی با درخواست ویژه از دستگاه‌های دولتی گفت: انتظار داریم ادارات و نهادهای اجرایی در رعایت دمای رفاه پیشگام باشند. در همین راستا، شرکت گاز اقدام به عایق‌بندی و هوشمندسازی موتورخانه‌های ادارات کرده تا امکان پایش لحظه‌ای دما و مصرف فراهم شود.

وی خاطرنشان کرد: صرفه‌جویی در مصرف گاز یک وظیفه ملی و اجتماعی است و همکاری مدیران و دستگاه‌های اجرایی، شرط اصلی عبور ایمن و بدون چالش از پیک مصرف زمستانی خواهد بود.