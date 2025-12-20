  1. استانها
  2. زنجان
۲۹ آذر ۱۴۰۴، ۹:۴۴

خواجه ای: ساخت پروژه ۳۶۸ واحدی نهضت مسکن ملی در زنجان به اتمام رسید

خواجه ای: ساخت پروژه ۳۶۸ واحدی نهضت مسکن ملی در زنجان به اتمام رسید

زنجان- مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان از اتمام ۱۰۰ درصدی پروژه ۳۶۸ واحدی نهضت مسکن ملی در زنجان با رعایت استانداردهای ملی خبرداد.

به گزارش خبرگزاری مهر، رضا خواجه ای از اتمام ۱۰۰ درصدی پروژه ۳۶۸ واحدی نهضت مسکن ملی در زنجان با رعایت استانداردهای ملی خبرداد و گفت: پروژه به‌صورت کامل و مطابق با ضوابط فنی به بهره‌برداری رسید

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان افزود: این پروژه با مساحت کلی سایت ۱۵ هزار و ۱۲۵ متر مربع و مساحت مفید ۳۴ هزار و ۴۱۰ متر مربع، در ۵۸ طبقه و با متوسط مساحت هر طبقه ۸۴۸ متر مربع طراحی و اجرا شده است که مطابق با استانداردهای تعیین شده در نهضت مسکن ملی است.

خواجه ای افزود: در کنار احداث واحدهای مسکونی، عملیات عمرانی محوطه نیز با اجرای ۶ هزار و ۴۸۰ متر مربع آسفالت، ۴ هزار متر مکعب دیوار سنگی و ۱۳۰۰ متر مربع کفپوش بتنی با کیفیت انجام شده است.

مدیرکل بنیاد مسکن انقلاب اسلامی استان زنجان تاکید کرد: این پروژه با رعایت کلیه موازین فنی، مهندسی و استانداردهای ملی مسکن ساخته شده و آماده تحویل به متقاضیان می‌باشد.

کد خبر 6695501

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها