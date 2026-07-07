آغاز عملیات آسفالت مسیر روستای رزوییه رودان با دستور استاندار هرمزگان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی از آغاز عملیات اجرایی آسفالت مسیر روستای رزوییه در بخش رودخانه خبر داد واظهار کرد: در پی دستور استاندار هرمزگان و بازدید میدانی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی آسفالت این مسیر به طول ۳ کیلومتر از امروز آغاز شد.

محسنی افزود: این پروژه با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان در حال اجرا است و نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل تردد، افزایش ایمنی مسیر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ساکنان منطقه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان رودان ضمن قدردانی از حمایت‌ها و نگاه ویژه استاندار هرمزگان، همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان را در اجرای این پروژه مؤثر دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این تعامل و همکاری، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های روستایی در شهرستان رودان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

محسنی در پایان تأکید کرد: توسعه راه‌های روستایی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان است و مجموعه مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تحقق این مطالبه را با جدیت در دستور کار قرار داده است.