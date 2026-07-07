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۱۶ تیر ۱۴۰۵، ۹:۳۳

آغاز عملیات آسفالت مسیر روستای رزوییه رودان با دستور استاندار هرمزگان

آغاز عملیات آسفالت مسیر روستای رزوییه رودان با دستور استاندار هرمزگان

رودان - فرماندار شهرستان رودان از آغاز عملیات اجرایی آسفالت مسیر روستای رزوییه در بخش رودخانه خبر داد و گفت: این پروژه به طول ۳ کیلومتر با دستور استاندار هرمزگان آغاز شده است.

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد محسنی از آغاز عملیات اجرایی آسفالت مسیر روستای رزوییه در بخش رودخانه خبر داد واظهار کرد: در پی دستور استاندار هرمزگان و بازدید میدانی با حضور معاون هماهنگی امور عمرانی استانداری هرمزگان و نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی عملیات اجرایی آسفالت این مسیر به طول ۳ کیلومتر از امروز آغاز شد.

محسنی افزود: این پروژه با همکاری اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان هرمزگان در حال اجرا است و نقش مهمی در بهبود زیرساخت‌های حمل‌ونقل، تسهیل تردد، افزایش ایمنی مسیر و ارتقای سطح خدمات‌رسانی به ساکنان منطقه خواهد داشت.

فرماندار شهرستان رودان ضمن قدردانی از حمایت‌ها و نگاه ویژه استاندار هرمزگان، همکاری معاونت هماهنگی امور عمرانی استانداری، نماینده مردم شرق هرمزگان در مجلس شورای اسلامی و مجموعه اداره‌کل راهداری و حمل‌ونقل جاده‌ای استان را در اجرای این پروژه مؤثر دانست.

وی ابراز امیدواری کرد: با تداوم این تعامل و همکاری، روند اجرای پروژه‌های عمرانی و توسعه زیرساخت‌های روستایی در شهرستان رودان با شتاب بیشتری ادامه یابد.

محسنی در پایان تأکید کرد: توسعه راه‌های روستایی از مهم‌ترین مطالبات مردم شهرستان است و مجموعه مدیریت شهرستان با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تحقق این مطالبه را با جدیت در دستور کار قرار داده است.

کد مطلب 6881369

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