کدخدایی: جنگ ۱۲ روزه، دلیل تدبیر شهید سلیمانی فراتر از مرزها شد

به گزارش خبرنگار مهر، عباسعلی کدخدایی، سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی، در نشست خبری و در تشریح برنامههای سالگرد این شهید والامقام گفت: این توفیق را دارم که امسال در مقام سخنگوی ستاد «ایرانمرد جهان» سخن بگویم؛ مردی که جهان به او افتخار میکرد، مردی که در زمان حیاتش با تلاشی بیوقفه در خدمت مردم بود.
وی افزود: عشق عمیقی به مردم داشت. امروز از سربازی سخن گفته میشود که از خاک برخاست و به افلاک پیوست. ایرانمرد ما تعلق به مرزها نداشت، اگرچه ایران را حرم میدانست و حفظ آن را واجب میشمرد. او انسانیت را باور داشت و از همین رو جهاد مقدسش فراتر از مرزها معنا پیدا میکرد.
شهید سلیمانی عاشق محبوب خود شد و محبوبش او را برگزید؛ آنقدر در کوه و بیابان و در دشتها، در میان خارِ مغیلان، به این سو و آن سو شتافت تا سرانجام مصداق «عندَ رَبِّهِم یُرزَقون» شد.
وی افزود: ایرانمرد ما اگرچه به ایران تعلق داشت، اما دلباخته اسلام بود و البته به انسان و انسانیت میاندیشید؛ فراتر از مرزها و فراتر از رنگها. سرباز ایران، مدافع واقعی صلح بود؛ صلحی که همه از آن برخوردار باشند، صلحی پایدار و جهانی که در آن حقوق همگان تأمین شده باشد.
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: ایرانمرد ما یک لحظه از پای ننشست و اشکهایش برای کودکان رنجدیده در گوشهگوشه جهان از نگاهها پنهان نمانده است؛ همانگونه که فریادش بر سر مستکبران عالم هنوز در گوشها میپیچد. ایرانمرد ما با اخلاص و جهاد اکبر، راهی طولانی را در مدتی کوتاه پیمود و به مقام فنا فیالله رسید.
کدخدایی افزود: امروز از ایرانمردی سخن میگوییم که هنوز اشکها برای او روان است و قلبها برایش میتپد. حضور پرشور مردم در هر سال پس از عروج قهرمان ما، خود گواهی روشن بر وفاداری آنان به راه و روش عزیزمان، شهید حاج قاسم سلیمانی، سردار دلهاست و شاهدی راستین بر عشق مردم به او در اقصی نقاط جهان. مردم هر ساله به عشق او گرد هم میآیند، یادش را زنده نگه میدارند و بیمی از تهدید دشمنان ندارند.
انقلاب اسلامی خط قرمز شهید سلیمانی بود
وی گفت: امروز از کسی سخن میگوییم که دشمنانش او را استراتژیست برتر نظامی میدانستند و رهبر عزیزش او را آسمانی خواند. در برابر آنچه در کشور و منطقه رقم زد، همگان سر تعظیم فرود آوردند. او که به تعبیر خود از چیزی نمیترسید، اینگونه در کلام عزیزتر از جانش توصیف شده است؛ هم شجاع بود و هم با تدبیر، هم مخلص بود و هم مسلط به عرصههای نظامی، هم مراقب حدود شرعی و هم در میدان نبرد بهشدت انقلابی. انقلاب اسلامی خط قرمز او بود؛ ذوب در انقلاب و تربیتیافته مکتب روحالله.
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در بخشی از سخنانش گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی، خامنهای عزیز را عزیزتر از جان خود میدانست. لازم میدانم یاد و خاطره همه شهدای عزیز اسلام و انقلاب اسلامی را گرامی بدارم.
کدخدایی در ادامه اظهار کرد: در همه سالها مردم برای بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی پیشگام بودهاند و در اقصی نقاط ایران و حتی در کشورهای مختلف، مردم خودجوش و با عشق و علاقهای که نسبت به این شهید عزیز داشته و دارند، در مراسمهای بزرگداشت او حضور پیدا میکنند.
وی یادآور شد: امسال حمله ددمنشانه رژیم صهیونیستی و آمریکا و جنگ ۱۲ روزه را پیشِ رو داشتیم و فضای کشور و همچنین فضای منطقه دچار تغییراتی شده است. از جمله وجوه برجسته شهید حاج قاسم سلیمانی این است که او تعلقی به مرزها نداشت.
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی تصریح کرد: اگر امروز میبینیم که شهدای عزیز ما اینچنین گرامی داشته میشوند، بهخاطر روحیه مردمی است که شهید حاج قاسم به همراه همرزمان شهیدش در منطقه به نمایش گذاشت و در این زمینه سرآمد شد.
کدخدایی ادامه داد: در آستانه ورود به ماه مبارک رجب قرار داریم؛ ماهی که متعلق به حضرت علی علیهالسلام، پیشوای نخست شیعیان است و این تقارن را به فال نیک میگیریم.
وی با اعلام اینکه «ایرانمرد» بهعنوان شعار امسال مراسم بزرگداشت سردار دلها انتخاب شده است، افزود: به همین مناسبت، از لوگوی این عنوان نیز رونمایی کردهایم.
کدخدایی با اعلام اینکه یازدهم دیماه مراسم ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی برگزار میشود، افزود: زنگ مقاومت در مدارس سراسر کشور به صدا درخواهد آمد و برنامههای متنوعی در نقاط مختلف کشور برگزار خواهد شد.
اجرای ارکستر سمفونیک در نهم دیماه در تالار وحدت برگزار میشود
وی گفت: اجرای ارکستر سمفونیک در نهم دیماه در تالار وحدت برگزار میشود و در دوازدهم دیماه نیز مراسمی با حضور خانوادههای مدافعان حرم برپا خواهد شد.
هشتم دیماه مراسم بزرگداشت شهدای دیپلمات در تالار وزارت امور خارجه
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی ادامه داد: موکبهایی از دهم تا چهاردهم دیماه بهصورت خودجوش در تهران فعالیت خواهند کرد. حاج قاسم تنها مرد میدان نبود، بلکه مرد دیپلماسی و سیاست نیز بود و رهبر معظم انقلاب نیز در مواردی به این موضوع اشاره کردهاند. در همین راستا، هشتم دیماه مراسم بزرگداشت شهدای دیپلمات در تالار وزارت امور خارجه با تجلیل از مقام شهید امیرعبداللهیان برگزار میشود.
کدخدایی افزود: در روزهای نهم و چهاردهم دیماه، مراسم تجدید میثاق کارگران و کارکنان با شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد. همچنین مراسم اختتامیه بینالمللی کارتون و پوستر «ترور آنلاین» برگزار میشود که اینگونه فعالیتهای بصری و هنری بسیار اثرگذار هستند. امسال بیش از یکهزار و ۸۰۰ شرکتکننده در این جشنواره حضور داشتهاند.
وی با اشاره به برخی برنامههای بزرگداشت ششمین سالگرد شهادت حاج قاسم سلیمانی در سایر استانها گفت: پویش اعتکاف به نیت حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد؛ چرا که مراسم سالگرد این شهید بزرگوار با ماه مبارک رجب همزمان شده است.
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی همچنین از برگزاری اجتماع بازاریان در تهران خبر داد و افزود: مراسم متعددی نیز در شهر کرمان برگزار میشود. یاد و خاطره همه شهدای عزیزی که در جریان مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی بر اثر عملیات کور تروریستی به شهادت رسیدند را گرامی میداریم. این مراسم در شانزدهم دیماه در گلزار شهدای کرمان برگزار خواهد شد.
کدخدایی ادامه داد: پویشهای درختکاری و نذر خون از جمله فعالیتهایی است که امسال در قالب برنامههای بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی برگزار خواهد شد.
پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی پیگیری میشود
وی همچنین گفت: پیگیری پرونده ترور شهید حاج قاسم سلیمانی از طریق برگزاری یک نشست علمی در تاریخ نهم دیماه در دانشگاه تهران دنبال میشود. همچنین سلسله نشستهای نقد و بررسی کتاب «ایرانِ مرد» نیز برگزار خواهد شد.
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی از برگزاری مراسمی در فرودگاه بغداد با حضور مسئولان و مردم خبر داد و افزود: در فلسطین نیز مراسمی برگزار میشود و کنفرانس «خوانش شهید سلیمانی» امسال در کشور روسیه برگزار خواهد شد.
کدخدایی ادامه داد: همچنین تجمع باشکوه بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی و شهید ابومهدی المهندس در کشور یمن برگزار میشود. شهید حاج قاسم سلیمانی نقش مهمی در ساماندهی مبارزات مردم یمن داشت و برای تقویت مقاومت آنها تلاشهای فراوانی انجام داد.
وی با اشاره به برگزاری مراسمی در کشور لبنان برای بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی افزود: اقدامات خوبی در حوزه تولید آثار سینمایی و مستند درباره این شهید بزرگوار انجام شده است و مستندهایی از جمله «سرباز ۶۳ ساله» نیز در شانزدهم دیماه به نمایش درخواهد آمد.
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار درباره یکی از ویژگیهای شهید سلیمانی در حفظ وحدت و انسجام ملی، اظهار کرد: من شخصاً تا حدودی که با شهید حاج قاسم سلیمانی آشنا بودم، ایشان هیچ نگاه سیاسی جناحی در مباحث و پیگیریها نداشت. میتوان گفت که او نهتنها محور مقاومت، بلکه محور وحدت نیز بود. نگاهش در همه عرصهها، نگاه مبارزه با دشمن بود و از همه اقشار و گروهها بهره میبرد و با همگان برخوردی یکسان داشت.
کدخدایی تصریح کرد: امسال که درگیر جنگ با رژیم صهیونیستی و آمریکا هستیم، بیش از هر زمان دیگری به وحدت نیاز داریم. مقام معظم رهبری نیز بارها بر ضرورت حفظ وحدت تأکید فرمودهاند و امیدواریم برنامههای ما حول محور وحدت و همبستگی ملی شکل بگیرد.
تا عاملان ترور حاج قاسم به سزای عمل خود نرسند، از پای نخواهیم نشست
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در پاسخ به این پرسش که شهید سلیمانی مهمان دولت عراق بود و از سوی دولت آمریکا ترور شد و پس از گذشت شش سال، موضع جمهوری اسلامی ایران در قبال این ترور چه بوده و چه اقداماتی در حوزه حقوقی انجام شده است، گفت: موضع جمهوری اسلامی ایران هیچ تغییری نکرده و همچنان بر این اصل تأکید دارد که عاملان، مسببان، آمران و مباشران این جنایت باید به سزای اعمال ننگین خود برسند.
کدخدایی افزود: پرونده حقوقی مربوط به ترور شهید حاج قاسم سلیمانی منجر به صدور رأی شده و از منظر کیفری نیز قرائت کیفرخواست در محضر دادگاه انجام گرفته است. این مسیر همچنان ادامه دارد و امیدواریم شاهد نتایج نهایی دادگاه در حوزه داخلی باشیم. در عرصه بینالمللی نیز پیگیری این پرونده در دستور کار قرار دارد و اقدامات لازم با مستندات قوی و روشن انجام شده است. تا زمانی که عاملان و مباشران این جنایت به مجازات نرسند، از پیگیری این پرونده دست نخواهیم کشید.
فیلم فاخر سینمایی از زندگی حاج قاسم سلیمانی ساخته شده است
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در پاسخ به پرسش خبرنگار مهر درباره بهرهگیری از هنر و سینما برای معرفی شخصیت شهید حاج قاسم سلیمانی گفت: شهید سلیمانی اهمیت ویژهای برای جوانان قائل بود و خود نیز ذوق هنری داشت. انشاءالله امسال شاهد اکران یک فیلم بلند سینمایی از زندگی شهید حاج قاسم سلیمانی خواهیم بود که از نظر هنری و محتوایی اثری فاخر به شمار میرود. همچنین حدود هفت تا هشت مستند هنری درباره زندگی این شهید بزرگوار تولید شده است.
کدخدایی در پاسخ به پرسش دیگری درباره نقش بنیاد شهید سلیمانی در اجرای برنامههای ششمین سالگرد اظهار کرد: حاج قاسم همواره در میان مردم حضور داشت و به خانوادههای شهدا رسیدگی میکرد. او مردی بزرگ بود و آنچه امروز و در سالهای پس از شهادتش شاهد آن هستیم، تلاشها و پویشهای مردمی است که با عشق و علاقه نسبت به این شخصیت بزرگ شکل گرفتهاند. ستاد بزرگداشت صرفاً نقش هماهنگکننده دارد و نقش اصلی بر عهده مردم است.
سخنگوی ستاد گرامیداشت ششمین سالگرد شهادت سردار حاج قاسم سلیمانی در پاسخ به پرسشی درباره رابطه شهید سلیمانی با مسئله فلسطین و موضع جمهوری اسلامی ایران در برابر نقضهای مکرر آتشبسها گفت: حضرت امام خمینی (ره) فرمودند فلسطین پاره تن اسلام است و همچنان مقاومت و دفاع از مردم مقاوم لبنان و فلسطین بهعنوان یک اصل اساسی در سیاستهای جمهوری اسلامی ایران ادامه خواهد داشت.
کدخدایی در ادامه این نشست و در پاسخ به خبرنگاری که از حضور مهمانانی از فلسطین و لبنان در مراسم بزرگداشت شهید سلیمانی پرسید، گفت: همانگونه که اشاره کردم، برنامههای متنوعی در فلسطین و لبنان برای بزرگداشت حاج قاسم برگزار میشود و ما نیز در مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی میزبان مهمانانی از این دو کشور خواهیم بود.
وی همچنین در پاسخ به پرسشی درباره نقش شهید حاج قاسم سلیمانی در تحولات افغانستان و برنامههای مرتبط با این موضوع بیان کرد: پیش از وقایع عراق، شهید حاج قاسم سلیمانی برای هماهنگی گروههای مبارز در افغانستان تلاشهای فراوانی انجام داد و این ارتباط را همواره حفظ کرد. لشکر فاطمیون و زینبیون متشکل از برادران عزیز افغانستانی بودند که با نگاهی فراملی و امتمحور فعالیت میکردند و محور اصلی این فعالیتها شهید حاج قاسم سلیمانی بود.
کدخدایی افزود: دو سال پیش، در جریان مراسم بزرگداشت شهید حاج قاسم سلیمانی، در اثر عملیات کور تروریستی دشمنان، تعدادی از برادران افغانستانی ما به شهادت رسیدند که این موضوع نشاندهنده پیوند عمیق منطقهای است.
وی گفت: شهید حاج قاسم سلیمانی معتقد بود تنها راه برونرفت از شرایطی که آمریکا و رژیم صهیونیستی در منطقه ایجاد کردهاند، مقاومت است. سیاست جمهوری اسلامی ایران از ابتدای انقلاب و مطابق قانون اساسی، حمایت از مستضعفان جهان بوده است. حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری همواره بر این سیاست تأکید داشتهاند و شهید حاج قاسم سلیمانی نیز در همین مسیر حرکت میکرد. راه حاج قاسم همواره ادامه دارد و جمهوری اسلامی ایران هرگز در پیگیری حقوق مستضعفان جهان کوتاه نخواهد آمد.
