دهمین پویش درختکاری یلدا در پارک حدیله بهاباد برگزار شد

یزد_ معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد گفت: در راستای پویش ملی کاشت یک میلیارد درخت دهمین پویش درختکاری یلدا در پارک حدیله شهرستان بهاباد با هدف توسعه فضای سبز برگزار شد.

هدایت‌الله میرشمسی در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به برگزاری دهمین دوره پویش درختکاری یلدا در پارک حدیله شهرستان بهاباد اظهار کرد: این طرح با هدف توسعه فضای سبز و ترویج فرهنگ حفاظت از منابع طبیعی برگزار شد.

معاون اداره کل منابع طبیعی و آبخیزداری استان یزد با تأکید بر اهمیت مشارکت مردمی گفت: طرح ملی کاشت یک میلیارد درخت، نقشی کلیدی در بهبود شرایط اقلیمی، کاهش فرسایش خاک و افزایش سرانه فضای سبز کشور دارد.

وی افزود: در استان یزد، کاشت ۱۵ میلیون نهال طی چهار سال در چارچوب این پویش پیش‌بینی شده است که با همکاری دستگاه‌های اجرایی، تشکل‌های مردم‌نهاد و مشارکت شهروندان عملیاتی خواهد شد.

در دهمین پویش درختکاری یلدا در پارک حدیله بهاباد، تعدادی نهال زیتون و سنجد توسط مسئولان و فعالان محیط زیست در محوطه پارک غرس شد تا نمادی از تعهد دستگاه‌های اجرایی و جامعه محلی به مقابله با بیابان‌زایی و حفظ محیط زیست باشد. تداوم این اقدامات و اهمیت فرهنگ‌سازی برای حفاظت از منابع طبیعی به نفع نسل‌های آینده حائز اهمیت است.

