به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا خسروی گفت: از ساعت ۲ بامداد چهارشنبه ۲۲بهمن، پارک کلیه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی از تقاطع تامین اجتماعی تا فرهنگسرای شهرداری، ممنوع است.

وی افزود: از ساعت ۷صبح، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی ممنوع و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم نیز مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی تصریح کرد: از شهروندان درخواستاریم در زمان اعمال محدودیت‌ها از سایر معابر جهت تردد استفاده کنند و از پارک وسایل نقلیه خود، جلوی در پارکینگ منازل محدوده برگزاری راهپیمایی خودداری کنند.