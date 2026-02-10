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۲۱ بهمن ۱۴۰۴، ۱۳:۵۵

محدودیت‌های ترافیکی برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در بیرجند

محدودیت‌های ترافیکی برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در بیرجند

بیرجند- رئیس پلیس راهور استان خراسان جنوبی از اجرای محدودیت های ترافیکی به منظور برگزاری راهپیمایی ۲۲ بهمن در شهر بیرجند خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ محمدرضا خسروی گفت: از ساعت ۲ بامداد چهارشنبه ۲۲بهمن، پارک کلیه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی از تقاطع تامین اجتماعی تا فرهنگسرای شهرداری، ممنوع است.

وی افزود: از ساعت ۷صبح، تردد کلیه وسایل نقلیه در مسیر راهپیمایی ممنوع و مسیرهای منتهی به محل برگزاری مراسم نیز مسدود خواهد شد.

رئیس پلیس راهور خراسان جنوبی تصریح کرد: از شهروندان درخواستاریم در زمان اعمال محدودیت‌ها از سایر معابر جهت تردد استفاده کنند و از پارک وسایل نقلیه خود، جلوی در پارکینگ منازل محدوده برگزاری راهپیمایی خودداری کنند.

کد مطلب 6745220

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