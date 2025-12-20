برگزاری آزمون‌ ورود به حرفه مهندسان در سیستان و بلوچستان

به گزارش خبرگزاری مهر، محمد انصاری مقدم از برگزاری آزمونهای ورود به حرفه در ۴ و ۵ دی ماه ۱۴۰۴ در استان خبر داد.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی استان سیستان و بلوچستان بیان کرد: در این مرحله شرکت کنندگان در هفت رشته مهندسی در رشتههای معماری صلاحیتهای (نظارت، طراحی و اجرا) عمران صلاحیتهای (نظارت، محاسبات، اجرا) تأسیسات مکانیکی صلاحیتهای (طراحی، نظارت و اجرا)، تأسیسات برقی صلاحیتهای (طراحی، نظارت و اجرا)، شهرسازی، نقشه برداری و ترافیک برای اخذ پروانه اشتغال به کار مهندسی در پایه سه، آزمونهای طرح و اجرای گود، پی و سازه نگهبان و ارزیابی، طرح و اجرای بهسازی به رقابت میپردازند.
وی افزود: به استناد ماده ۴ قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان اعطای صلاحیت حرفهای در مورد مهندسان از طریق دریافت پروانه اشتغال به کار مهندسی است که هر ساله به منظور احراز صلاحیت، آزمونهای ورود به حرفه، به صورت سراسری در راستای اجرای مواد ۵، ۲۱،۱۱، ۲۶ و ۲۸ آئین نامه اجرایی قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نسبت به برگزاری آزمونهای زیر اقدام میشود.
انصاری مقدم اظهار داشت: قبولی در این آزمونها یکی از شرایط لازم برای اخذ پروانه اشتغال خواهد بود.
وی ادامه داد: از اهداف برگزاری این آزمونها شناسایی مهندسان متخصص برای واگذاری خدمات به آنان است چرا که معتقدیم باید افرادی وارد این عرصه شوند که اطلاعات حرفهای داشته باشند.
رئیس اداره نظام مهندسی و مقررات ملی ساختمان راه و شهرسازی سیستان و بلوچستان گفت: همچنین لازم است مهندسان علاوه بر دانش مربوطه بر قانون نظام مهندسی و کنترل ساختمان نیز اشرافیت داشته باشند و بدانند مسئولیتی که به آنان واگذار میشود را چگونه مدیریت کنند.
