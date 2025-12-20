به گزارش خبرنگار مهر، مسعود رضائیان صبح امروز شنبه در گفتگویی رسانه‌ای به تخلف عوامل تیم چادرملو واکنش نشان داد و اظهار کرد: طبق آنچه از سوی سرمربی فولاد در نشست خبری پیش از دیدار جام حذفی مطرح شد، رفتار مربی چادرملو غیرقابل‌قبول و مصداق بی‌اخلاقی است.

وی افزود: باشگاه فولاد خوزستان اجازه نخواهد داد چنین رفتارهایی بدون پاسخ باقی بماند و بر همین اساس با اتکا به مستندات موجود، شکایت رسمی علیه فرد خاطی تنظیم و در کوتاه‌ترین زمان ممکن به کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال ارسال خواهد شد.

رضائیان تصریح کرد: انتظار داریم کمیته اخلاق بدون مماشات و با قاطعیت به این موضوع رسیدگی کند، چرا که عبور ساده از آن عملاً چراغ سبز به تکرار رفتارهای غیراخلاقی و ضربه به اعتبار فوتبال کشور خواهد بود.

به گزارش خبرنگار مهر، یحیی گل محمدی سرمربی تیم فوتبال فولاد خوزستان روز جمعه در نشست خبری در پاسخ به این سوال که شنیده می‌شود علی مهاجر مربی تیم چادرملو ویدئویی را برای حامد لک دروازه‌بان تیم شما ارسال کرده که اگر بازی به پنالتی بکشد ما می‌دانیم شیوه بازی از سوی شما به چه صورت خواهد بود، گفت: تقریباً دو سه ساعت پیش من هم این مسئله را شنیدم و این موضوع جای تأسف دارد و آقای مهاجر حتماً باید توضیحی درباره این کار خود داشته باشد زیرا یک کار غیر حرفه‌ای و غیر اخلاقی است. از باشگاه می‌خواهم حتماً نسبت به این مسئله واکنش نشان دهد و شکایتی را تنظیم کرده و به کمیته اخلاق بفرستد. تاکنون از این موردها ندیده بودم که متأسفانه شاهد این مسئله هم بودیم. به هر حال از طریق مراجع این موضوع را پیگیری خواهیم کرد.