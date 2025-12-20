حجت الاسلام والمسلمین مهدی بصیرتی در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: درسالهای اخیر، تأکید رهبر معظم انقلاب اسلامی بر اولویت تبلیغ دین، بازسازی نقش مسجد و حرکت بهسوی محلهمحوری بهعنوان یک راهبرد کلان، بهصورت مکرر در بیانات ایشان مطرح شده است؛ راهبردی که امروز بهتدریج در سیاستگذاری نهادهای مختلف فرهنگی، اجتماعی و حتی اجرایی کشور نیز بازتاب پیدا کرده است.
وی ابراز کرد: امروز طرحها و الگوهای متعددی مانند امام محله، مسجد جامعهپرداز، محله اسلامی، مدیریت محلهمحور و همچنین طرحهایی نظیر طرح شهید سلامی در دستور کار نهادهای مختلف قرار گرفته است. اشتراک همه این طرحها یک نکته اساسی است؛ اینکه کانون تحول اجتماعی و فرهنگی محور محله و مسجد است.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان با تأکید بر نگاه رهبر معظم انقلاب به مسئله تبلیغ تصریح کرد: در منظومه فکری مقام معظم رهبری، تبلیغ دین یک کار حاشیهای یا مناسبتی نیست؛ بلکه یک مأموریت بنیادین و اولویتدار است. وقتی از جهاد تبیین، مردمیسازی و صیانت فکری جامعه سخن گفته میشود، نقطه شروع و تکیهگاه این مأموریت، مسجد و امام مسجد است.
وی خاطرنشان کرد: اگر این طرحها را کنار هم بگذاریم، به یک نتیجه روشن میرسیم؛ اینکه بدون مسجد، محله معنا پیدا نمیکند و بدون امام مسجد، مسجد نقش واقعی خود را ایفا نخواهد کرد. فرماندهی اجتماعی و فرهنگی مسجد، بهطور طبیعی بر عهده امام جماعت مسجد است؛ نه بهعنوان یک عنوان تشریفاتی، بلکه بهعنوان یک واقعیت تاریخی و میدانی است.
حجت الاسلام والمسلمین بصیرتی با اشاره به تحولات اخیر در نگاه مدیریتی کشور گفت: نکته قابل توجه این است که امروز حتی در سطح دولت و مدیریت اجرایی نیز این جمعبندی در حال شکلگیری است که اگر قرار است اتفاق مؤثری در اداره کشور رخ دهد، این اتفاق باید از سطح محله آغاز شود. این همان مسیری است که سالها پیش رهبر معظم انقلاب بر آن تأکید داشتند و امروز تجربه عملی کشور نیز آن را تأیید میکند.
وی با انتقاد از برخی کاستیهای ساختاری افزود: با وجود این حجم از تأکید نظری و طراحیهای متعدد، هنوز در تشکیلات رسمی تبلیغ کشور، جایگاه تبلیغی امام جماعت مسجد متناسب با این نقش محوری تعریف نشده است. این فاصله میان گفتمانهای کلان و ساختارهای اجرایی، یکی از چالشهای جدی حوزه تبلیغ دینی محسوب میشود.
رئیس اداره تبلیغات اسلامی کاشان خاطرنشان کرد: تبلیغ امام جماعت مسجد، تبلیغی مستمر، عمیق، مردمی و اثرگذار است که بار اصلی ارتباط با مردم، هدایت فکری و حل مسائل دینی و اجتماعی محله را بر دوش میکشد. نادیده گرفتن این ظرفیت، بهمعنای تضعیف ستون فقرات تبلیغ دینی در کشور است.
وی اداره تبلیغات اسلامی کاشان در پایان تأکید کرد: اگر حوزههای علمیه، نهادهای تبلیغی و دستگاههای فرهنگی به این جمعبندی برسند که تبلیغ باید در صدر اولویتها قرار گیرد، ناگزیر باید امامت مسجد و محوریت محله را بهعنوان هسته مرکزی تبلیغ دینی به رسمیت بشناسند. این مسیر، هم منطبق با نگاه رهبر معظم انقلاب است و هم پاسخی به نیاز واقعی امروز جامعه است.
