دهقان: حضور روحانیون در روستاها ضامن تقویت ایمان و انسجام اجتماعی است

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام مهدی دهقان صبح شنبه به همراه حجت‌الاسلام مرادی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه، با حضور در روستای وینسار از فعالیت‌ها و تلاش‌های حجت‌الاسلام مالکی، روحانی مستقر این روستا، بازدید و سرکشی کردند.

در این بازدید، وضعیت فرهنگی و مذهبی روستای وینسار مورد بررسی قرار گرفت و از خدمات تبلیغی حجت‌الاسلام مالکی در زمینه اقامه منظم نماز جماعت، اجرای برنامه‌های دینی، ارتباط مؤثر با اهالی و پیگیری مسائل فرهنگی روستا قدردانی شد.

روحانیون محور تقویت هویت دینی در روستاها

حجت‌الاسلام دهقان در حاشیه این بازدید اظهار کرد: روحانیون مستقر در روستاها نقشی محوری در تقویت باورهای دینی، ارتقای فرهنگ اسلامی و افزایش انسجام اجتماعی دارند و حضور فعال آنان می‌تواند بسیاری از آسیب‌های فرهنگی را کاهش دهد.

وی با اشاره به اهمیت ارتباط نزدیک روحانی با مردم افزود: تجربه نشان داده است هر جا روحانی با مردم ارتباط صمیمی و مستمر داشته، شاهد پویایی فرهنگی، مشارکت اجتماعی و اعتماد عمومی بیشتری بوده‌ایم.

رئیس اداره تبلیغات اسلامی تصریح کرد: حمایت از روحانیون مستقر، چه در حوزه تأمین امکانات فرهنگی و چه در زمینه پشتیبانی معنوی و برنامه‌ای، از اولویت‌های جدی این اداره است و تلاش می‌کنیم موانع موجود در مسیر فعالیت‌های تبلیغی آنان را به حداقل برسانیم.

ضرورت هم‌افزایی نهادهای فرهنگی

در ادامه این دیدار، حجت‌الاسلام مرادی رئیس اداره اوقاف و امور خیریه با تأکید بر هم‌افزایی نهادهای فرهنگی گفت: استمرار همکاری میان اداره اوقاف و اداره تبلیغات اسلامی می‌تواند زمینه‌ساز تقویت برنامه‌های مذهبی، قرآنی و فرهنگی در روستاها باشد.

وی افزود: استفاده از ظرفیت موقوفات و امکانات فرهنگی در کنار توان تبلیغی روحانیون، نقش مؤثری در پاسخگویی به نیازهای فرهنگی مناطق روستایی خواهد داشت.

در پایان، حجت‌الاسلام مالکی روحانی مستقر روستای وینسار نیز با ارائه گزارشی از برنامه‌ها، چالش‌ها و نیازهای فرهنگی این روستا، بر آمادگی خود برای توسعه فعالیت‌های دینی، قرآنی و فرهنگی با حمایت و همراهی مسئولان تأکید کرد.