استاندار تهران: اصلاح فرهنگ مصرف انرژی در اولویت باشد

به گزارش خبرنگار مهر، محمدصادق معتمدیان، در نشست صبح شنبه شورای فرهنگ عمومی استان تهران که با حضور حجتالاسلام محمدحسن ابوترابیفرد، امام جمعه موقت تهران و رئیس شورای فرهنگ عمومی این استان، برگزار شد، طی سخنانی اظهار داشت: در سفرهای شهرستانی، تمرکز ویژهای بر ارتقای سرانههای آموزشی، بهداشتی، ورزشی و فرهنگی داشتهایم و تلاش میکنیم کمبودهای موجود را با سرعت بیشتری جبران کنیم.
وی با اشاره به تراکم بالای جمعیت در برخی شهرستانهای استان تهران افزود: رشد سریع جمعیت، کمبودها را در زیرساختها تشدید کرده و توسعه فضاهای فرهنگی را به یک ضرورت تبدیل کرده است.
استاندار تهران نقش شهرداریها و رسانهها را در فرهنگسازی برجسته دانست و تصریح کرد: لازم است وظایف شهرداریها در حوزه فرهنگ عمومی به طور شفاف مشخص شود و صداوسیما نیز متناسب با جایگاه استان تهران، نقش فعالتری در حوزه فرهنگی ایفا کند.
معتمدیان یکی از مهمترین چالشهای استان را ناترازی و اسراف در مصرف انرژی برشمرد و گفت: در بخشهایی مانند آب، برق، گاز و بنزین با مشکل مواجه هستیم و اصلاح فرهنگ مصرف، نیازمند آگاهیبخشی و گفتوگوی مؤثر با مردم است.
وی بر خروجیمحور بودن جلسات شورای فرهنگ عمومی تأکید کرد و خواستار بهرهگیری حداکثری از ظرفیت مساجد، محلات، شهرداریها و تشکلهای مردمی برای اجرای برنامههای فرهنگی اثرگذار شد.
