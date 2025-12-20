به گزارش خبرنگار مهر، فرزاد رستمی صبح شنبه در نشست با اصحاب رسانه با اشاره به برگزاری هفته حمل و نقل، اظهار کرد: استان بوشهر دارای چهار هزار و ۵۳۵ کیلومتر راه است که شامل ۷۱۸ کیلومتر بزرگراه، ۵۶۲ کیلومتر راه اصلی، ۸۳۱ کیلومتر راه فرعی و ۲ هزار و ۴۲۴ کیلومتر راه روستایی می‌شود.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: یکی از مهم‌ترین شاخص‌های راه در استان، دارا بودن نسبت بزرگراه دو برابر میانگین کشوری است.

وضعیت راه‌های روستایی

وی به وضعیت راه‌های روستایی پرداخت و گفت: خوشبختانه تا سال ۱۴۰۲، بیش از ۹۸ درصد روستاهای بالای ۲۰ خانوار استان، از راه روستایی آسفالته مناسب برخوردار شده‌اند.

رستمی افزود: برای روستاهای باقیمانده نیز برنامه‌ریزی شده و عملیات در حال انجام است تا ان‌شاءالله به زودی شاهد دستیابی به پوشش ۱۰۰ درصدی راه‌آسفالته مناسب برای تمامی روستاهای بالای ۲۰ خانوار باشیم.

پروژه‌های نگهداری و ایمن‌سازی

وی عمده‌ترین وظیفه اداره کل را نگهداری و ایمن‌سازی راه‌های مواصلاتی استان و احداث راه‌های روستایی عنوان کرد و افزود: خوشبختانه با اقدامات خوب انجام‌شده، حدود سه هزار میلیارد تومان قرارداد جاری در حوزه نگهداری، تعویض، بهسازی و آشکارسازی نقاط حادثه‌خیز منعقد شده است.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر ادامه داد: حدود ۱.۵ هزار میلیارد تومان برای مطالعات برآورد شده که یا در فرآیند مناقصه هستند یا به زودی مناقصه و انتخاب پیمانکار برای آنها انجام خواهد شد.

وی با اشاره به هدف‌گذاری سالانه سازمان، گفت: هدف استان در بحث انواع روکش‌های آسفالتی (حفاظتی، اصلاحی، درزگیری و …) حدود ۱۰۰ کیلومتر بود، اما خوشبختانه تا امروز بیش از سه برابر برنامه، یعنی ۳۲۵ کیلومتر انواع روکش با ۹۴ هزار تن آسفالت انجام شده است. برای باقی‌مانده سال نیز برنامه اجرای ۲۳۰ کیلومتر روکش دیگر با ۶۴ هزار تن آسفالت در دست اجراست که قراردادهای آن منعقد شده است.

اقدامات مؤثر در کاهش تصادفات و ایمن‌سازی بزرگراه‌ها

رستمی به موضوع تصادفات به‌ویژه در بزرگراه‌ها اشاره کرد و گفت: با پیگیری‌های خوب صورت‌گرفته و حمایت‌های استاندار و نمایندگان مجلس، به‌ویژه در شهرستان‌های جنوبی، اعتبارات قابل‌توجهی برای نصب جداکننده‌های میانی (نیوجرسی) و روشنایی تخصیص یافته است. در محور کنگان – عسلویه با انعقاد تفاهم‌نامه‌ای بالغ بر ۶۰۰ میلیارد تومان، دو قرارداد حدود ۳۰۰ میلیارد تومانی اخیراً بسته شده و کارگاه‌ها در حال تجهیز است که ان‌شاءالله عملیات اجرایی آن همزمان با دهه فجر آغاز می‌شود.

وی افزود: همچنین در محورهای دیگر مانند حدفاصل چاه‌کوتاه– بوشهر، بوشهر – چغادک، چغادک – احمدی و ورودی‌های برازجان، پروژه‌های ایمن‌سازی در دست اجرا یا در آستانه مناقصه است.

خط‌کشی معابر و علائم افقی

وی از انجام بیش از چهار هزار کیلومتر خط‌کشی در راستای افزایش ایمنی خبر داد و گفت: حدود ۷۰ میلیارد تومان برای علائم افقی (خط‌کشی) قرارداد منعقد شده و تا قبل از پایان سال، عمده محورهای بزرگراهی و اصلی استان خط‌کشی خواهند شد.

مدیرکل راهداری استان بوشهر از انعقاد تفاهم‌نامه‌ای با استانداری و سازمان راهداری کشور برای ۲۳ پروژه بزرگ استان با اعتباری بالغ بر ۱,۶۷۰ میلیارد تومان در سال‌های ۱۴۰۳ و ۱۴۰۴ خبر داد و اظهار داشت: خوشبختانه عمده اعتبارات آن ابلاغ شده و این پروژه‌های فعال، با شتاب خوبی در حال پیشرفت هستند.

حذف نقاط و پیچ‌های حادثه‌خیز

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر با اشاره به شناسایی ۸۷۱ نقطه حادثه‌خیز در کشور گفت: ۱۰ نقطه از این موارد مربوط به استان بوشهر بود که خوشبختانه عملیات آشکارسازی و بهسازی آنها به اتمام رسیده است.

وی ادامه داد: در کمیسیون ایمنی حمل و نقل استان نیز ۲۰ پیچ خطرناک شناسایی و برنامه حذف آنها با برآورد اولیه حدود ۲۰۰ میلیارد تومان در دستور کار اداره کل قرار گرفته که پیشرفت فیزیکی برخی به ۴۰ تا ۵۰ درصد رسیده و برنامه این است که تا سال ۱۴۰۵ به‌طور کامل بهسازی شوند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر افزود: علاوه بر آسفالت، بحث بهسازی و تعریض راه‌های روستایی موجود نیز با حمایت فرمانداران و سازمان راهداری در دست اقدام است که بخش زیادی در شهرستان‌های مختلف افتتاح و به بهره‌برداری رسیده و مابقی در حال اجرا یا در برنامه آتی قرار دارد. اولویت با مسیرهای ارتباطی بین چندین روستا است.

رستمی با اشاره به اهمیت آموزش، به‌ویژه برای موتورسواران، گفت: امسال اعتبار خوبی از سازمان راهداری اخذ شده تا این موضوع احیا شود. وی با ابراز تأسف از بالاتر بودن میانگین سرعت در استان به میزان ۸ کیلومتر بر ساعت نسبت به میانگین کشوری، علیرغم داشتن بزرگراه‌هایی با استاندارد بالا، «فرهنگ‌سازی رانندگی» و «هوشمندسازی جاده‌ها» را از اولویت‌های اصلی برشمرد.

وی گفت: در این راستا، شناسایی و برآورد اولیه برای نصب ۴۲ دوربین تخلف سرعت با اعتبار حدود ۱۵۰ میلیارد تومان صورت گرفته و مناقصه آن در حال انجام است. همچنین نصب ۱۹ دوربین نظارت تصویری نسل جدید در نقاط مختلف استان در دستور کار قرار دارد.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر موضوع سرعت بالا و واژگونی را مطرح و «اصلاح شیب شیروانی و مناسب‌سازی حریم جاده‌ها» را از دیگر برنامه‌های در دست اجرا عنوان کرد که با استفاده از ظرفیت ماشین‌آلات شهرستان‌ها و حمایت اعتباری در حال پیگیری است.

آمار حمل و نقل باری و مسافری

رستمی در بخش دیگری از سخنان خود به آمار حمل و نقل پرداخت و گفت: استان دارای ۱۹۴ شرکت حمل و نقل باری با حدود چهار هزار و ۲۰۰ دستگاه ناوگان و پنج هزار و ۵۶۰ راننده است.

وی ادامه داد: در ۹ ماهه سال جاری، بیش از ۷ میلیون و ۱۳۰ هزار تن کالا جابجا شده که از این مقدار، ۱۲۰ هزار و ۴۸۵ تن کالای اساسی (مانند برنج و گندم) بوده است. در دوران اخیر نیز ناوگان استان با جابجایی هفت هزار و ۸۳۸ تن کالا و اعزام ۱۲۲ دستگاه ناوگان به بنادر امام و عباس، عملکرد درخشانی داشت.

رستمی افزود: استان دارای ۴۱ شرکت حمل و نقل مسافری با سه هزار و ۳۲۰ دستگاه ناوگان (عمدتاً اتوبوس) و هزار و ۷۰۰ راننده است. از ابتدای سال تاکنون، ۵ میلیون و ۶۱ هزار جابجایی مسافر ثبت شده که نسبت به دوره مشابه سال قبل ۱۷ درصد رشد دارد. در دوران اخیر نیز حدود ۲۰۰ هزار مسافر توسط ناوگان استان جابجا شدند.

مدیرکل راهداری و حمل و نقل جاده‌ای استان بوشهر از همراهی و حمایت کلیه دست‌اندرکاران، به‌ویژه استاندار، نمایندگان مجلس، فرمانداران و اصناف مرتبط تشکر کرد.