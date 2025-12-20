سرهنگ سیاوش محبی، جانشین پلیس راه راهور فراجا، در گفتگو با خبرنگار مهر درباره آخرین وضعیت ترافیکی و جوی محورهای مواصلاتی کشور اعلام کرد: در حال حاضر ترافیک سنگین در آزادراه قزوین – کرج حدفاصل پایانه شهید کلانتری تا پل کلاک و در محور شهریار – تهران حدفاصل رضی‌آباد تا شهر قدس گزارش شده است.

وی افزود: همچنین تردد روان در محورهای چالوس، هراز، فیروزکوه، محور قدیم تهران – بومهن، آزادراه تهران – پردیس، آزادراه تهران – شمال و آزادراه قزوین – رشت در مسیر رفت و برگشت وجود دارد و محورهای شمالی فاقد گزارش بارش برف و باران است.

جانشین پلیس راه راهور فراجا از بارش برف و باران در برخی از محورهای استان‌های خراسان جنوبی، خراسان شمالی، خراسان رضوی، مرکزی، قم، کرمان، اصفهان، چهارمحال و بختیاری و یزد بارش باران در برخی از محورهای استان‌های فارس، بوشهر، هرمزگان و جنوب کرمان خبر داد و گفت: ۲۲ محور شریانی و غیر شریانی در حال حاضر مسدود است.

وی بیان داشت: محورهای مسدود شریانی شامل بندر خمیر – بندر لنگه (محدوده آبنمای کنخ)، بندر خمیر – بندرعباس، دلگان – زهکلوت، بندر لنگه – پارسیان، جیرفت – بلوک، تربت حیدریه – باغچه و بالعکس، سبزوار – بردسکن و بالعکس و طبس – اصفهان است.

سرهنگ محبی بیان داشت: محورهای مسدود غیرشریانی نیز شامل دوآب – بلده (رفت و برگشت)، سروآباد – پاوه (گردنه تته)،گنجنامه – تویسرکان، سی‌سخت – پادنا (رفت و برگشت)،پونل – خلخال، مظفرآباد – رودبار، قلعه گنج – رودبار (فرعی بیژن‌آباد)، خوانسار – بویین و میاندشت، زرآباد – چاهان، جلگه – چاه اسحاق، هشتبندی – جغین، فنوج – کتیج – رمشک، محور یزد – دهشیر (فیض‌آباد – سانیج – سخوید – نیر و بالعکس)، فاریاب – کهنوج (کلکسورک)، جاسک – بشاگرد، تفت – ده بالا، قلعه گنج – رمشک، قلعه گنج – جاسک، جلگه – بمپور – ایرانشهر، دلگان – جلگه، فنوج – اسپکه، قوچان – سلطان‌آباد است.

وی در پایان از رانندگان خواست پیش از آغاز سفر، از آخرین وضعیت راه‌ها و شرایط جوی اطلاع حاصل کرده و با رعایت قوانین و مقررات راهنمایی و رانندگی، سفری ایمن را برای خود و دیگر کاربران جاده‌ای رقم بزنند.