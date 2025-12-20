کتاب «اسناد ژنرال اوترام» رونمایی شد

به گزارش خبرنگار مهر، کتاب «اسناد ژنرال اوترام» به بررسی نبرد ایران و انگلستان در خلیج فارس در سال ۱۲۷۳ هجری قمری میپردازد. این رونمایی همزمان با سالگرد همان رویداد تاریخی صورت گرفت؛ جنگی که طی آن نیروهای انگلیسی برای تحت فشار قرار دادن ایران جهت خروج از هرات، صورت گرفت.
سید مهدی طباطبایی، مترجم کتاب، در این مراسم با اشاره به غنای اسناد تاریخی دوره قاجار و کمتر شناخته بودن برخی وقایع، انگیزه خود از ترجمه این اثر را چنین بیان کرد: ناآگاهی از این بخش از تاریخ، انگیزهای شد تا به نوبه خود کاری کنم و مردم را با گوشهای از تاریخ استعمار پیر که همواره در کشور ما نفوذ داشته، آشنا کنم. این کتاب اسنادی است که انگلیسیها چهار سال پس از جنگ منتشر کردند تا ژنرال اوترام را به عنوان قهرمان آن نبرد به جامعه خود معرفی کنند.
وی افزود: ترجمه این اثر با دشواریهایی مانند نثر اداری کهنه و اصطلاحات تخصصی نظامی و دریانوردی همراه بود، اما خوشبختانه با مطالعه و یافتن معادلهای مناسب، موفق به اتمام آن شدم.
طباطبایی در ادامه به وجود همزمان قهرمانان ملی و عناصر خائن در بستر این جنگ تاریخی اشاره کرد و خاطرنشان ساخت: تحلیلهای دقیق و نقشههای انگلیسیها پیش از حمله، نشان از شناخت عمیق آنان از شرایط داخلی ایران دارد، در حالی که ما غالباً از تحولات جهان و سیاستهای جدید بیاطلاع بودیم. این آگاهی دشمن، حاصل ثبت و حفظ دقیق تجربیات توسط آنان است.
آئین رونمایی از کتاب «اسناد ژنرال اوترام» با ترجمه سید مهدی طباطبایی و با حضور حیدر راهب، مدیرکل کتابخانههای عمومی استان بوشهر، عبدالکریم مشایخی رئیس بنیاد ایرانشناسی استان، حسن الهیاری عضو هیئت علمی گروه تاریخ دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه خلیج فارس بوشهر و جمعی از نویسندگان، پژوهشگران و علاقمندان به کتاب و کتابخوانی در کتابخانه خلیج فارس بوشهر برگزار شد.
