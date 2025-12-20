عبدی: جامعه فوتبال خیبر را به عنوان قطب جدید هواداری بپذیرند

به گزارش خبرگزاری مهر، مسعود عبدی در سخنانی با بیان اینکه خیبر در خانواده‌ها نفوذ کرده است و لرتباران حدود ۲۰ میلیون نفر هستند، اظهار داشت: برنامه پنج ساله برای کسب سهمیه آسیایی داریم.

اولویت من از ابتدا «رحمتی» بود

وی با تاکید بر اینکه همه عوامل باشگاه به همراه مجموعه تیمی زحمت‌های زیادی کشیدند، افزود: در بازی لیگ مقابل سپاهان بدشانس بودیم.

مالک باشگاه خیبر خرم آباد با اشاره به اینکه دیناروند، احسان حسینی و مسعود محبی شایسته حضور در تیم ملی هستند، افزود: اولویت من از ابتدا رحمتی بود و نیاز به مربی داشتیم که ریسک کند، چند شب پیش در مورد تمدید قرارداد او صحبت کردیم

وی با بیان اینکه تیم ما کم هزینه‌ترین تیم لیگ است و ۲۷۰ میلیارد بودجه ما است، تصریح کرد: ان‌شاالله یک ورزشگاه و پارک ۳۰۰ هکتاری به مجموعه استان اضافه می‌کنیم. ورزشگاه لر آره‌نا حدود ۳۰۰ میلیارد هزینه دارد.

جامعه فوتبال خیبر را به عنوان قطب جدید هواداری بپذیرند

مالک باشگاه خیبر خرم آباد با بیان اینکه رتبه تک رقمی هدف ما است، هدف من و رحمتی یکی و آن هم استفاده از جوان‌ها است، گفت: از سرمربی تیمم راضی هستم و از نظر اخلاقی او را قبول دارم.

عبدی، ادامه داد: از جماعت سرپرست تیم تشکر می‌کنم چون خوب کار کرده است.

وی با بیان اینکه جامعه فوتبال خیبر را به عنوان قطب جدید هواداری بپذیرند، گفت: هواداران خیبر من را به عنوان یک هوادار پذیرفته‌اند و مطالبه‌گری نمی‌کنند.

مربی خارجی استقلال خیلی فحاشی کرد

مالک باشگاه خیبر خرم آباد با اشاره به دیدار خیبر با استقلال، ادامه داد: مربی خارجی استقلال خیلی فحاشی کرد ولی حتی یک مورد اعتراضی از سوی تماشاگرانمان ندیدیم.

عبدی، گفت: کمیته محترم داوران شفاف بگوید پنالتی استقلال درست بود یا خیر، متأسفانه داور بازی اصلاً آمادگی قضاوت در بازی ما و استقلال را نداشت.

وی تصریح کرد: در باشگاه خیبر مالک، مدیرعامل و سرمربی فقط یک هدف دارند و ما یک خانواده هستیم، در فوتبال بهترین تصمیم انتخاب خیبر بود و آن را مثل فرزندم می‌دانم

مالک باشگاه خیبر خرم آباد، بیان داشت: در بازی با سپاهان هر اتفاقی رخ بدهد چیزی از ارزش‌های ما کم نمی‌شود، در همین بازی هم قرار است باز جوانان ما خودنمایی کنند.