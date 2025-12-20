به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام سرمست روز شنبه در دیدار با اعضای هیئت مدیره نظام پزشکی استان، فعالیت و تلاش این تشکل صنفی در شرایط کنونی را ارزشمند و شایسته تقدیر خواند.
وی با اشاره به روحیه مسئولیتپذیری اعضای نظام پزشکی در شرایطی که برخی گرایش به فردگرایی دارند، اظهار داشت: کار ارزشمندی است که از وقت و منافع خود در جهت صنف خود قدم برمیدارید. باید این همت و احساس مسئولیت شما را حمایت کنیم و این وظیفه ماست.
استاندار آذربایجان شرقی دو نقش مهم برای تشکلهای صنفی برشمرد: پیگیری و تجمیع خواستههای صنف خود، و کمک و مشارکت در پیادهسازی سیاستهای دولت برای جامعه هدف.
وی با تبریک به اعضای هیئت مدیره برای کسب رأی اعتماد جامعه پزشکی، این رأی را پشتوانهای برای حرکت آنان دانست و سرمایه اجتماعی آنان را ارزشمند خواند.
سرمست در ادامه به دغدغههای مطرحشده از سوی نظام پزشکی اشاره کرد و گفت: این دغدغهها در بخشهای مختلف وجود دارد. علیرغم تفویض اختیارات گسترده به استانداران، ما در شرایط ناترازی و عدم قطعیت به سر میبریم و برنامهریزیها همواره با تغییر شرایط روبرو است و باید بر اساس مدل مدیریت نظم بحران پیش برویم.
نظر شما