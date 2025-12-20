به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه پیام نور، سعید مظلومیان معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیامنور، گفت: ثبتنام داوطلبان عضویت در کارگروههای تخصصی برنامهریزی وزارت علوم تا تاریخ ۳۰ آذرماه ادامه دارد و انتخابات این کارگروهها در روزهای ۸ تا ۱۰ دیماه برگزار میشود.
وی با اشاره به شرایط نامزدی افزود: اعضای هیئت علمی دارای حداقل پنج سال سابقه عضویت در هیئت علمی میتوانند بهعنوان نامزد در این انتخابات شرکت کنند.
همچنین تمامی اعضای هیئت علمی دانشگاهها امکان حضور در انتخابات بهعنوان رأیدهنده را خواهند داشت.
مظلومیان با تأکید بر نقش و اهمیت این کارگروهها تصریح کرد: تصویب رشتههای جدید، بازنگری و تأیید استمرار رشتههای موجود، تدوین و اصلاح برنامههای درسی و همچنین تعیین مواد و ضرایب آزمونهای سراسری از جمله وظایف مهم این کار گروههاست؛ از اینرو، حضور فعال اعضای هیئت علمی در آنها از اهمیت ویژهای برخوردار است.
معاون آموزشی و تحصیلات تکمیلی دانشگاه پیامنور در پایان خاطرنشان کرد: مشارکت گسترده اعضای هیئت علمی در این انتخابات میتواند نقش مؤثری در ارتقای برنامهریزیهای آموزشی و پژوهشی دانشگاهها ایفا کند. در همین راستا، ضروری است رؤسای دانشکدهها زمینه لازم برای نامزدی اعضای مجرب و توانمند را فراهم کرده و در جهت جلب مشارکت حداکثری اقدام کنند.
