وزارت میراث فرهنگی: آیین «شب یلدا» را شایسته برگزار کنید

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و اطلاع رسانی، در دستورالعمل ابلاغی وزارت میراثفرهنگی به اداراتکل استانها، اجرای برنامههای فرهنگی، هنری و گردشگری مرتبط با شب یلدا بهمنظور تقویت نشاط اجتماعی، ترویج هویت فرهنگی و معرفی ظرفیتهای بومی و گردشگری مورد تاکید قرار گرفته است.
بر اساس این دستورالعمل، اداراتکل استانها موظفاند با بهرهگیری از ظرفیتهای محلی و همکاری نهادهای ذیربط از جمله استانداریها، شهرداریها، آموزش و پرورش، صداوسیما و تشکلهای مردمنهاد، برنامههایی متنوع و همسو با شأن فرهنگی شب یلدا را اجرا کنند. برنامههای فرهنگی شامل شبنشینیهای یلدایی با محوریت شاهنامهخوانی، حافظخوانی و قصههای بومی، معرفی خوراکها و نمادهای محلی، اجرای موسیقی سنتی و آئینی و بهرهگیری از فضاهای تاریخی و گردشگری است.
در حوزه صنایعدستی و اقتصاد فرهنگ نیز بر برپایی بازارچههای موقت با محوریت آئین شب یلدا، معرفی محصولات بومی و حمایت از هنرمندان محلی تاکید شده است. حضور چهرههای فرهنگی، علمی، هنری و ورزشی بومی نیز برای مشارکت نمادین در برنامهها پیشبینی شده است.
این دستورالعمل یادآور شده است که برنامهها باید با پرهیز از تشریفات پرهزینه و تمرکز بر مشارکت مردم اجرا شود.
وزارت میراثفرهنگی در پایان تأکید کرده است که شب یلدا فرصتی بینظیر برای تقویت امید اجتماعی، همدلی و معرفی چهره فرهنگی ایران است و اداراتکل استانها با ابتکار، خلاقیت و نگاه ملی اهتمام ویژهای در اجرای شایسته این آئین کهن داشته باشند.
